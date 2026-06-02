El Gobierno de Asturias insiste: el Taller de Barros de Duro Felguera, clave para una segunda fábrica de Indra

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, antes de la firma de la Estrategia Industrial de Asturias en el Taller de Soldadura del Cetro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de los Sectores Industrial y de Servicios. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo en el Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha transmitido al presidente Duro Felguera que es importante para la región que la nueva fábrica de Indra se localice en el territorio asturiano, a lo que le ha recalcado que la oportunidad que hay es el Taller de Barros, propiedad de la multinacional asturiana.

Sánchez así lo ha dicho sobre la negociación de venta del Taller de Barros (Duro Felguera) a la multinacional del sector de la Defensa, Indra, en respuesta a los medios de comunicación antes de la firma de la Estrategia Industrial de Asturias en el Taller de Soldadura del Cetro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de los Sectores Industrial y de Servicios La Laboral, ha insistido en que las empresas siguen negociando y en que el Principado está siguiendo de cerca estas negociaciones.

Ha apuntado, al tiempo, que esas negociaciones ya llevan mucho tiempo desarrollándose. "Yo creo que debieran de facilitarse todos los mecanismos posibles, que los hay, que me consta que se están estudiando, pero debiera facilitarse, como digo, todos los mecanismos y recursos posibles para que esa fábrica fuese una realidad en el Taller de Barros", ha reiterado.

"Son negociaciones que están avanzando y que se están estudiando diferentes mecanismos", ha señalado el consejero, quien ha remarcado que querían que el presidente de Duro Felguera conociera "de primera mano" la importancia política que tiene para el Gobierno asturiano y la importancia que tiene para Asturias, que esta segunda fábrica se localice aquí, la región.

Por tanto, Sánchez ha animado a las dos empresas a que continúen esas negociaciones, a que acerquen posturas, que a él le consta que ya se está haciendo, y a que las dos multinacionales lleguen a un acuerdo porque, según el consejero, "será un acuerdo bueno".