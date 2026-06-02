Detenido un hombre acusado de matar a su pareja en Callosa de Segura

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil- Juan Moreno - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente haber matado este martes por la mañana a su pareja, una mujer, en la vivienda de Callosa de Segura (Alicante) donde al parecer convivían los dos, de 48 años. El asesinato se está investigando como un posible crimen machista.

Fuentes del instituto armado han apuntado que no hay constancia de antecedentes de violencia de género entre ambos, de nacionalidad española, y han señalado que no tenían hijos en común ni vivían menores en el domicilio. El Equipo Mujer-Menor (EMUME) está investigando los hechos.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a través de la red social X, ha explicado que se están recabando datos "del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante".