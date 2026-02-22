Gobierno de Asturias insta al Ministerio del Interior a disolver la organización 'Núcleo Nacional'

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, se ha mostrado este domingo partidaria de que el gobierno central tome medidas contra formaciones ultraderechistas como 'Núcleo Nacional', que este sábado celebró "un acto de exaltación del fascismo" en el entorno del monumento de Simancas, en Gijón.

En una nota de prensa, ha indicado que el Ministerio del Interior "debe actuar para disolver esta organización", ya que tanto sus acciones como sus discursos "atentan contra la dignidad de las víctimas y la convivencia democrática".

Collado ha recordado que esta organización se encuentra bajo vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad por sus "discursos de odio y por promover acciones violentas". En su opinión, su conversión en partido político exige una respuesta dentro del marco legal.

La directora ha enmarcado lo sucedido ayer en Gijón como un "desafío" al ordenamiento jurídico actual y "un acto claramente contrario a la Ley de Memoria Democrática, una ley que nace del poder de la ciudadanía en democracia". Collado ha insistido en que se trata de "un grupo ultra que rinde homenaje a quienes dieron un golpe de Estado contra la democracia, a quienes persiguieron las libertades y a quienes asesinaron y torturaron a miles de personas".

Para la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y la Dirección General de Memoria Democrática "la pervivencia de vestigios que glorifican el franquismo puede facilitar que estos grupos encuentren puntos de referencia, por lo que resulta necesario continuar avanzando en la retirada de esta escultura".

Collado ha reafirmado la intención de su departamento de continuar con los procedimientos abiertos para la supresión de símbolos franquistas. "Monumentos con el significado de Simancas no pueden estar en nuestras calles para que actos como el de ayer no tengan lugar y sigan propagando discursos fascistas", ha señalado.