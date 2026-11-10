El Gobierno de Asturias presentará el lunes 16 de noviembre el presupuesto de 2027 en la Junta General

Archivo - Corr.- El Principado iniciará el martes 20 de octubre la negociación del presupuesto de 2027 - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias presentará ante la Junta General el anteproyecto de presupuestos para 2027 el próximo lunes, día 16 de noviembre. La decisión ya ha sido comunicada al parlamento, a su presidente, al letrado de la Cámara y a los distintos grupos.

En un principio, el Ejecutivo trabajaba con el horizonte de hacerlo este jueves 12 de noviembre en un Consejo de Gobierno extraordinario. Las cuentas están cerradas y elaboradas, pero aún quedan distintos aspectos técnicos que aconsejan aprobar el anteproyecto en el próximo Consejo de Gobierno ordinario.

Así, el próximo lunes, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, entregará al presidente de la Junta General, Juan Cofiño, el anteproyecto y posteriormente comparecerá públicamente para explicar los pormenores de las cuentas para 2027.