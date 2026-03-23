El Gobierno de Barbón cuantificará este lunes el impacto del decreto de medidas anticrisis en las arcas regionales

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en Pola de Lena. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado que este lunes el Gobierno asturiano cuantificará cuánto suponen las rebajas en el IVA aplicadas por el Gobierno central para Asturias y de las medidas del decreto anticrisis para mitigar los efectos de la guerra en Irán, porque aunque el Gobierno asturiano no puede decidir sobre ella, sí que significa una merma de ingresos para las arcas regionales, porque una parte del IVA o de los impuestos especiales es recaudación.

Será en la reunión que esta tarde con representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos UGT y CC.OO. para evaluar las consecuencias de la guerra en Irán en el tejido económico y social de la comunidad.

"Hay que especificar que todas las bajadas de IVA son decisiones que adopta el gobierno de España, no podemos adoptarlas el gobierno de Asturias. Esto es importante que la gente lo entienda. Nosotros no tenemos capacidad normativa sobre los impuestos", indicó Barbón en declaraciones a los medios en Pola de Lena, donde se celebró el Consejo de Gobierno de esta semana.

Barbón destacó que desde el Gobierno asturiano tienen "una actitud muy comprensiva" con las medidas adoptadas por el Gobierno de España y sae ha mostrado confiado en que los grupos parlamentarios voten la convalidación del decreto, ya que de no aprobarse "decae y ninguna de estas rebajas se va a poder mantener más allá de un mes".