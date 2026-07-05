El Gobierno central estima que Asturias reducirá un 30% su lista de espera en dependencia con la nueva financiación

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés. - JUAN VEGA

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales estima que el Principado podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación de dependencia en un 30,02% a finales de 2027, lo que supondrá que 2.167 personas dejarán de estar en espera en un plazo de año y medio.

Esta disminución récord coincide con una ampliación estructural de las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas, cuya aportación estatal para la gestión de la dependencia se ha duplicado.

Según las estimaciones del departamento ministerial, la nueva inyección económica permitirá que 9.370 personas más entren en el sistema asturiano de atención, lo que representa un incremento del 27,94% respecto a 2025. Con esta incorporación, la cifra total de personas atendidas dentro del sistema en el Principado alcanzará las 42.902 a finales de 2027, un avance que se proyecta en un contexto de incremento anual de solicitudes.

Las nuevas cuantías, aprobadas por el Gobierno de España, han empezado a abonarse en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional global de 6.200 millones de euros transferidos a los ejecutivos autonómicos hasta finales de 2027. Al quedar fijadas y blindadas por ley, estas aportaciones tienen carácter estructural, por lo que las comunidades seguirán disponiendo de esta financiación en 2028 y ejercicios sucesivos, garantizando la continuidad en la reducción de las listas de espera.

Además del incremento en la cobertura, Derechos Sociales prevé que este aumento de los fondos públicos se traduzca en una mejora de la calidad de las prestaciones recibidas por los usuarios, así como en las condiciones laborales del personal encargado de los cuidados de las personas en situación de dependencia.