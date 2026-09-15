El Gobierno destina 3,4 millones a Asturias para la formación de trabajadores

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha aprobado destinar 3,4 millones de euros a Asturias para financiar acciones de formación de trabajadores y trabajadoras, dentro del reparto de 107,4 millones entre las comunidades autónomas acordado este martes por el Consejo de Ministros.

Los fondos estarán dirigidos a acciones formativas desarrolladas en centros públicos y orientadas a sectores estratégicos de especial relevancia económica y social, así como a las prioridades que establezca cada comunidad autónoma en sus planes estratégicos. Un 30% del presupuesto se destinará a personas en situación de vulnerabilidad social o económica, en riesgo de pobreza o exclusión, y a personas migrantes que hayan participado en el proceso de regularización de 2026.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes por un importe conjunto de 126,7 millones de euros para reforzar la formación en sectores con falta de profesionales o dificultades de relevo generacional.

Las convocatorias estarán dirigidas a los sectores de la construcción, los oficios y desempeños estratégicos y el turismo patrimonial, cultural y sostenible, además de a personas en situación de especial vulnerabilidad.