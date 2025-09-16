El Gobierno destina cerca de 364.000 euros a Asturias para impulsar la Red de Centros de Referencia Nacional de FP

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra Portavoz, Pilar Alegría; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa. - Jesús Hellín - Europa Press

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, destinar 363.968 euros a Asturias para seguir impulsando la Red de Centros de Referencia Nacional (CRN) de Formación Profesional, con inversión en el CRN de Construcciones Metálicas Oviedo.

La inversión total propuesta por el Ministerio para transferir a comunidades autónomas es de 7.407.823,79 euros en subvenciones para seguir impulsando la red de Centros de Referencia Nacional (CRN) de Formación Profesional para el desarrollo de las actuaciones previstas en sus planes de trabajo anual 2025.

Para solicitar estas subvenciones, las comunidades autónomas y las entidades pertenecientes a la Administración General del Estado tienen de plazo desde la fecha de entrada en vigor del real decreto hasta el 30 de septiembre de 2025. Las ayudas son finalistas y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses desde que se publique la resolución de concesión en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Entre las actuaciones de estos planes están el fomento de acciones de innovación y experimentación para el sistema de FP; diseñar estrategias de difusión dirigidas tanto a las empresas como a los centros pertenecientes al sector productivo vinculado al CRN; desarrollar planes de formación para el personal docente, formadores, los expertos y los orientadores profesionales.

También acciones formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores ocupados y desempleados, así como a empresarios, vinculadas al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales; y desarrollar acciones de emprendimiento y la inserción en la FP de sectores en riesgo de exclusión social. Además, fomentar la colaboración entre los Centros de Referencia y con la Red de Centros de Excelencia.