El Gobierno estudiará facilitar dispositivos móviles de geolocalización a personas con Alzheimer

El Ayuntamiento prevé realizar en 2026 la reforma del puente de la Coría

GIJÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón ha logrado que prosperada en el Pleno una iniciativa, con enmienda del Gobierno local, para facilitar dispositivos móviles de geolocalización a personas con Alzheimer.

La proposición plenaria se ha aprobado con el voto a favor de Vox, Foro, PP y concejal no adscrito, Óliver Suárez, mientras que PSOE, IU y Podemos se han abstenido.

La enmienda conjunta de Foro y PP contempla que el Ayuntamiento inste al Principado para que aumente la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, para poder disponer de estos dispositivos. También se insta, en este caso al Gobierno municipal, a hacer un estudio económico sobre la compra de estos dispositivos.

Por parte del concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, se ha avanzado que en las próximas licitaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y el de Teleasistencia, se incluirán dispositivos de tecnología avanzada.

A mayores, ha apuntado que, en el marco de las ayudas de emergencia, se puede estudiar dar ayudas a quien tenga falta de recursos para que nadie se quede sin estos dispositivos.

AYUDAS AL TRANSPORTE

No ha prosperado en el Pleno, por contra, la justificación de la urgencia de la moción que había presentado el PSOE para que se debatiera por la Corporación habilitar unas rebajas en el transporte urbano toda vez que a partir del 1 de julio no se podría acoger el Ayuntamiento gijonés a las ayudas al transporte terrestre del Gobierno central al negarse a sancionar en la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada. Al no aprobarse, no se ha entrado a debatir la moción de urgencia.

PUENTE DE LA CORÍA

En el apartado de ruegos, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco ha pedido una solución para el Gobierno local para el puente de La Coría, en Viesques, de un único carril para ambos sentidos, ante el incremento en el número de vehículos que circulan por la zona.

Si bien el ruego ha sido rechazado ante la imposibilidad de ejecutarse en este año, el Gobierno local ha avanzado que tiene intención de actualizar los precios de este proyecto e iniciar la licitación anticipada, consignando su importe en el presupuesto del ejercicio año 2026.

SOLEDAD NO DESEADA

Sí se ha aceptado un ruego del PSOE para dotar a la Mesa para la Soledad no Deseada "de una estructura clara de gobernanza, objetivos, participación y funcionamiento". El edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, ha recalcado, no obstante, que ya se está trabajando en todo lo que se pide desde el PSOE.

'GIJÓN BICI'

También se ha dado paso a un ruego de IU para la integración del servicio 'Gijón Bici' en la plataforma Conecta, del Principado de Asturias, con el objetivo de garantizar la intermodalidad entre los diferentes modos de movilidad y promocionar el uso del servicio gijonés como una alternativa más en los desplazamientos ordinarios.