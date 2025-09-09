El Gobierno local aprueba en Junta una congelación generalizada en las Ordenanzas Fiscales de 2026

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

"La buena gestión de hacer más con menos es posible", afirma Martínez Salvador

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes la aprobación del proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2026, que contempla una congelación generalizada de impuestos, tasas y precios públicos, y tan solo unos pequeños cambios.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés posterior a la Junta de Gobierno en la que se aprobó la citada modificación, ha defendido que lo fácil es subir todos los años los impuestos a los ciudadanos, pero el Gobierno municipal no es algo que piense así. Según él, se hicieron cambios solo en lo que se vio necesario.

"La buena gestión de hacer más con menos es posible", ha asegurado el edil, quien han recordado que el Ayuntamiento de Gijón tiene limitado el gasto máximo que puede realizar.

En concreto, se han propuesto ocho proyectos de modificación, dos de ellos referentes a precios públicos y cuatro del Patronato Deportivo Municipal (PDM), así como el servicio de agua y alcantarillado, que había sido aprobado previamente en Consejo de la EMA el pasado 14 agosto, por lo que la Junta solo lo ha refrendado en este día.

En cuanto al calendario de la tramitación de las nuevas Ordenanzas Fiscales, ha apuntado que, tras su aprobación en la Junta de Gobierno y la entrega posterior del documento al resto de partidos en la Comisión de Hacienda, se ha abierto un periodo de presentación de enmiendas que concluirá a las 23.59 horas del próximo día 23.

Está previsto, también, que la Comisión de Hacienda donde se voten estas, si se presentan, se celebre el próximo 2 de octubre, mientras que el Pleno Extraordinario tendrá lugar el próximo 15, una semana después del ordinario.

Entre los cambios propuestos, está que en la cesión de espacios, los días de montaje y desmontaje se pase a cobrar un 25 por ciento de la tasa. Se establecen, asimismo, nuevos precios para la cesión de espacios del Jardín Botánico, con la definición de unas tarifas de aplicación dependiendo casuísticas, y lo mismo en el caso de las visitas guiadas. Además, se incluirá en la tarifa reducida a las personas de movilidad reducida.

También el PDM hará cambios en algunos de sus precios, como el del uso del centro médico, alquiler de las instalaciones y algunos cursos, mientras que el abono deporte, pasa a ser Abonado Gijón Deporte, con un precio público "más ventajoso".

En cuanto a la EMA, la nueva Ordenanza recoge la adaptación prevista al paso paulatino al sistema de telelectura, por el que deberán sustituirse los contadores existentes. En este caso se prevé que la propiedad de los mismos pase a ser de la propia EMA y cobre por ellos el alquiler, que ya está estipulado en el reglamento vigente.