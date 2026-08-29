El gobierno local de Avilés muestra su apoyo a Ceuta, pero no respalda la convocatoria de la FEMP

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OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Avilés ha emitido este sábado un comunicado en el que muestra toda su solidaridad y apoyo al pueblo de Ceuta y pone en valor el trabajo que todas las personas, administraciones, cuerpos de seguridad, instituciones, organizaciones humanitarias y entidades sociales están llevando a cabo para recuperar la normalidad y atender las necesidades de la población.

No obstante, señalan que no respaldarán la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para manifestarse este 2 de septiembre.

Desde el equipo de gobierno, compuesto por PSOE e IU, señalan que ante situaciones como las de Ceuta, resulta imprescindible reforzar la cooperación y la coordinación entre todas las Administraciones Públicas, desde el respeto a las competencias de cada una y desde la lealtad institucional.

"La convocatoria del próximo 2 de septiembre remitida por la Federación Española de Municipios y Provincias responde exclusivamente a una decisión unilateral de su presidenta y vulnera el funcionamiento democrático de este organismo. Una muestra más de cómo el Partido Popular utiliza la FEMP de forma partidista", lamentan.

El gobierno de Avilés, liderado por la socialista Mariví Monteserín, rechaza de manera tajante las acusaciones del PP y considera especialmente grave que se hable de "veto". Recuerdan que son muchos los ayuntamientos que no van a participar institucionalmente en esta convocatoria.

"La FEMP es una institución de todos los Gobiernos Locales. No es patrimonio de ningún partido político. Y la alcaldesa de Avilés lleva muchos años trabajando y defendiendo la FEMP como una institución esencial para el municipalismo español, con autonomía e independencia. Precisamente por respeto a la FEMP, el Gobierno de Avilés defiende que sus decisiones deben adoptarse con diálogo, consenso y respeto a sus órganos de gobierno", señalan desde el gobierno local.

Explican que la propia posición expresada conjuntamente por los grupos Socialista, Izquierda Unida- Compromís-Comuns-Podemos, ERC y Junts en la FEMP deja claro que la convocatoria de concentraciones del 2 de septiembre no fue acordada por los órganos de gobierno de la Federación ni contó con el respaldo de los grupos representados en ella.

"Y esto es especialmente relevante, porque la FEMP ha demostrado históricamente que puede y debe desempeñar un papel fundamental ante situaciones de emergencia y crisis, pero siempre desde la unidad del municipalismo, el consenso y la institucionalidad", insisten desde el gobierno local de Avilés.