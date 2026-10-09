El Gobierno local gijonés saca adelante las Ordenanzas Fiscales de 2027 entre críticas por una congelación generalizada

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, preside el Pleno Extraordinario de Ordenanzas Fiscales para 2027. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este viernes, por mayoría y de manera provisional, el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027, que entraría en vigor el próximo enero y que propone una congelación generalizada.

Así ha sido en el Pleno Extraordinario de Ordenanzas Fiscales, en el que Foro, PP y edil no adscrito han votado a favor, mientras que lo han hecho en contra PSOE, Vox, IU y Podemos.

También ha salido adelante, en este caso por unanimidad, la nueva tasa de prestación del servicio de realización de pruebas de contraste para la determinación de los niveles de alcohol o para la detección de drogas, y, con la abstención de Podemos e IU, las tarifas de Cegisa.

La concejala de Hacienda, María Mitre, por su parte, ha defendido la congelación generalizada, a lo que ha argumentado que ingresan más porque gestionan mejor, al tiempo que ha negado que se ponga en riesgo por ello a los servicios públicos. Asimismo, ha explicado que se modifican 15 ordenanzas, tasas y precios públicos.

Entre las novedades, está el proyecto de imposición y ordenación de la tasa por la realización de pruebas de contraste para la determinación de los niveles de alcohol o la detección de drogas. En este caso, se aplicará solo a quien, habiendo dado positivo, solicite una segunda prueba y vuelva a dar positivo. "Quien origina la causa es quien asume el coste", ha recalcado.

Ha puesto en valor, asimismo, que el Ayuntamiento ha licitado en este mandato 151 millones de euros, 63 millones más que en todo el mandato anterior, y en 2026 ha hecho inversiones por más de 34,5 millones de euros en todo el concejo y desde 2025 ha reducido la deuda, de 97 millones de euros a 81 millones a 1 de enero de 2026.

"Con menos deuda pagamos menos intereses y con lo que no pagamos en intereses se invierte", ha remarcado, antes de citar inversiones como la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, el proyecto de Naval Azul, o el futuro Centro de Arte Tabacalera, "la mayor inversión cultural de la historia de la ciudad", ha reivindicado.

Mitre ha contrapuesto esta situación a las inversiones que dependen del Estado o el Principado y que siguen pendientes. Ha citado, en este sentido, la GJ10 paralizada desde 2021, pese a ser el acceso que necesita El Musel o el Plan de Vías, a lo que ha unido decisiones políticas que "perjudican" a Gijón, como la actualización del módulo de vivienda protegida, que sigue sin revisar e impide el desarrollo de la primera fase del Plan Llave, de capital íntegramente municipal.

En el caso de las modificaciones a aplicar en las Ordenanzas, ha destacado que se eleva la bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la vivienda (ICIO) para llegar al máximo permitido y la amplían a toda la vivienda protegida, sea esta de alquiler o venta.

"La contribución de las empresas a la amortización ha ayudado a reducir la deuda municipal en más de 16 millones en un solo año y a recortar casi un 40% de los gastos financieros", ha destacado, tras defender que los recursos de las sociedades municipales son de la ciudadanía.

Por ello, ha considerado que cuando una empresa municipal acumula millones en una cuenta bancaria, lo responsable no es dejarlos ahí, sino devolverlos al Ayuntamiento "para que cada euro trabaje para Gijón, en amortizar deuda, en invertir o en mantener los impuestos", ha señalado. "Eso se llama gestión eficiente", ha agregado.

Ante las propuestas de rebaja en el IBI, Mitre ha defendido que Gijón cuenta con uno de los impuestos "más bajos", por contra, ha rechazado implantar un IBI diferenciado. Con respecto a las familias numerosas, ha replicado a Vox que "no existe ninguna característica de cursos que justifique un trato diferente".

PSOE

Por parte del PSOE, la concejala Marina Pineda ha recalcado que los ingresos fiscales por habitante han pasado de 504 euros a 546, entre 2023 y 2025, solamente con los tributos municipales, sin tener en cuenta el aumento de la tasa de residuos, pese a que el Principado no está cobrando por la planta de fracción resto de Cogersa que se incendió. "Lo que hacen es asaltar la hucha de las empresas", ha recriminado al Gobierno local.

Ha rechazado, al tiempo, que la izquierda quiera subir impuestos, a lo que ha apuntado que lo que pretende es que el sistema tributario sea "más justo".

Ha pedido, entre otras cosas, gravar más a grandes actividades económicas o establecer tasas diferenciadas en el agua o la recogida de residuos, así como implantar la tasa turística.

Ha criticado, por otro lado, que el Patronato Deportivo Municipal retire la tarifa reducida a los mayores de 70 años para el uso de gimnasios y piscinas.

VOX

Por parte de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, esta ha reivindicado el pacto de inicio de mandato hecho por Foro con su partido para revisar a la baja la fiscalidad, a lo que ha criticado que congelar después de haber subido no es un alivio, sino "un engaño". Por ello, ha pedido volver a los precios de 2024.

Entre las propuestas que defiende Vox, ha citado bonificaciones en el IBI, reducir de 70 a 50 euros la cuota por inmovilización de vehículos y de 50 a 20 euros el nuevo cobro por rescate de animales domésticos, así como suprimir la nueva tasa por digitalizar documentos y planos, y rebajar a 40 euros la declaración responsable.

Especialmente, plantean bonificaciones para familias numerosas y reducir precios en los cursos y talleres municipales y en los servicios para niños y jóvenes con capacidades diversas.

IU

Por su parte, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha lamentado que el que no se vayan a aprobar medidas para gravar a quién más tiene, como con el IBI diferenciado o el recargo a viviendas vacías, para favorecer el acceso a una vivienda, al tiempo que ha criticado la congelación generalizada de las Ordenanzas Fiscales y que se "descapitalice" después a las empresas municipales o se ponga en riesgo los servicios públicos.

Con todo, ha criticado una política fiscal "cortoplacista y tremendamente irresponsable" del Gobierno local. "Su política fiscal es un fracaso", ha señalado a Mitre.

PODEMOS

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, por su lado, ha afeado al Gobierno "la parálisis y el negacionismo tributario" en los que reincide, a lo que ha alertado de un ayuntamiento "infrafinanciado".

Ha criticado, también, una nueva descapitalización de las empresas públicas, de más de dos millones de euros de la hucha de Emulsa y otros 2,5 millones de la EMA.

También ha visto "inmoral" renunciar a una fiscalidad más redistributiva, más justa con la que atender necesidades de la ciudadanía.

Ha puesto de ejemplo del problema de acceso a la vivienda el caso de Maricarmen, "una mujer que se erigió en símbolo de sufrimiento de millones de ciudadanos abandonados a la ley de la selva en el mercado del alquiler", ha lamentado, antes de atribuir su muerte al "acoso y derribo del rentismo".

En este contexto, ha apostado por ampliar las ayudas al alquiler y expandir el parque público de vivienda social y de emergencia, al tiempo que ha recriminado al Gobierno local que rechace cobrar un poco más a los que más tienen.

Además, ha afeado que se utilice Emvisa para escenificar su "reconciliación" con Vox, "abrazando esa guerrita cultural de la propiedad nacional, implementando medidas tan absurdas que impiden acceder a ayudas hasta un avilesino que viniera a vivir".

Ha defendido, asimismo, la aplicación de un IBI diferenciado, así como un recargo a las viviendas desocupadas "para que la especulación salga un poco menos rentable", ha remarcado, antes de proponer aplicar la tasa turística, entre otras medidas.