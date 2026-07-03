El Gobierno mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil tras su imputación, según Saiz

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés. - JUAN VEGA

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este viernes que el Gobierno mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su imputación por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y ha defendido respetar los tiempos de la Justicia mientras avanza la investigación.

"Desde el Gobierno mantenemos la confianza en la directora general de la Guardia Civil. Es un momento de respetar los tiempos judiciales e, indudablemente, estamos en una fase muy embrionaria", ha afirmado Saiz en declaraciones a los medios tras participar en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés.

"Vamos a respetar también las explicaciones que ha dado y que va a seguir dando la directora general de la Guardia Civil. Insisto, mantenemos la confianza y dejemos que la Justicia haga sus investigaciones y respetemos los tiempos de la Justicia", ha señalado.

En la misma línea, cuestionada por la investigación relacionada con los terrenos de las baterías de coque de Avilés, Saiz ha reiterado que el Gobierno mantiene una "colaboración total" con la Justicia y ha defendido que el Ejecutivo actúa "siempre ajustado a derecho".

CRÍTICAS AL ACUERDO DEL PP Y VOX EN ANDALUCÍA

Por otra parte, la ministra ha criticado el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en Andalucía y ha acusado a los 'populares' de haber abandonado su papel como "partido de Estado".

"El señor Moreno Bonilla dijo que no quería líos. No quería líos para él, porque no le ha preocupado en absoluto meter en líos a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía", ha afirmado, antes de asegurar que el pacto supone "un lío por cada uno de los puntos" suscritos entre ambas formaciones.