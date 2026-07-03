Bustinduy rechaza valorar la imputación de la directora de la Guardia Civil y carga contra el pacto PP-Vox en Andalucía

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés. - JUAN VEGA

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha evitado pronunciarse sobre si la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, debería dimitir tras su imputación por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y ha defendido que sean los tribunales quienes determinen si existen pruebas de la comisión de algún delito.

"Estoy seguro de que si hay cualquier prueba de la comisión de algún ilícito o de algún delito se demostrará en sede judicial y, si no la hay, también", ha señalado Bustinduy en declaraciones a los medios tras participar este viernes en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés.

Tras tras ser preguntado por la prensa sobre si considera que deberían dimitir la directora general de la Guardia Civil o el director adjunto operativo (DAO), el ministro ha insistido en que primero deben conocerse las pruebas que sustenten una eventual responsabilidad.

"Se deben aportar las pruebas sobre las que se sustente la posible culpabilidad o la posible comisión de cualquier delito y, en función de esas pruebas, evidentemente se tomarán las decisiones pertinentes en sede judicial", ha afirmado.

Bustinduy ha añadido que, desde el punto de vista político, su formación exige "transparencia absoluta y responsabilidad absoluta de los poderes públicos" y de "cualquiera que ejerza cualquier función pública".

CRÍTICAS AL ACUERDO EN ANDALUCÍA

Por otra parte, el ministro ha criticado el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en Andalucía y ha asegurado que demuestra que "se caen las caretas" del presidente andaluz, Juanma Moreno. "A nadie han engañado con esta pantomima del perfil moderado del señor Moreno Bonilla", ha afirmado, antes de sostener que "los presuntos moderados van corriendo a darle oxígeno a Vox".

Asimismo, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que su partido atraviesa un "guirigay" y actúa con una "veleta oportunista".

Frente a ello, ha contrapuesto la labor del Gobierno en materia de dependencia y cuidados y ha reprochado al PP que, mientras el Ejecutivo impulsa la ampliación del sistema de protección social, otros estén "intentando quitarle el derecho al voto a ciudadanos y ciudadanas españolas".

EL CREDINE, EN SEPTIEMBRE

Preguntado también por el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), Bustinduy ha señalado que el Ministerio trabaja con el Gobierno del Principado para que la ampliación de los servicios del centro pueda ponerse en marcha el próximo mes de septiembre.

"Ya dijimos que la idea es que en septiembre pueda arrancar por fin la ampliación de la prestación de servicios. Estamos trabajando con el Gobierno del Principado para que eso sea posible y con esa fecha trabajamos", ha afirmado.