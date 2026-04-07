"Este gobierno no va a acabar con ningún chiringuito de playa en Asturias", afirma Llamedo

Estructura para un chiringuito en Rodiles - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Asturias y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, la socialista Gimena Llamedo, ha defendido este martes la gestión del ejecutivo al que pertenece en todo lo referente al turismo y también a la protección del litoral asturiano. En referencia a los chiringuitos de playa, y tras ser preguntada en el Parlamento asturiano por la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, Llamedo ha explicado que lo único que existe es un cambio de normativa que se ha sometido a información pública y que ahora se van a analizar las alegaciones.

"Este gobierno no va a acabar con ningún chiringuito de playa en Asturias", ha afirmado la dirigente asturiana, quien ha relatado que la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Vivienda, ha sometido a información pública el texto de un cambio legal. Se han recibido una veintena de alegaciones.

Ha comentado que el propio consejero del ramo, Ovidio Zapico, ya ha explicado que lo que procede ahora es el análisis de las alegacione y que escuchará a las asociaciones que quieran trasladarle su posición.

A partir de ese momento se valorará y habrá un texto definitivo sobre el que habrá que pronunciarse. Pero de momento, ha insistido, se sigue trabajando en el mismo.

Ha recordado que el texto que se sometió a información pública incrementa la temporada que pueden estar abiertos los chiringuitos y ha recordado que el desmontaje estaba incluido también en la normativa anterior.

En cualquier caso, Gimena Llamedo, ha apostado porque Asturias siga siendo un ejemplo en cuanto a sostenibilidad. "Asturias tiene la costa mejor conservada de España. Es uno de los secretos que explica que año tras año y mes tras mes sigamos recibiendo gente que nos visita, porque lo que no quieren y de lo que escapan es costas masificadas, sino que lo que buscan son lugares como Asturias". Además, Llamedo, se ha mostrado convencida de que si en Asturias gobernase Vox la costa asturiana "seguramente que se parecería más a la del Levante".

Las explicaciones de Llamedo no convencieron a Carolina López (Vox), quien acusó al Gobierno asturiano de impulsar un decreto que supone un "gasto inasumible" para los chiringuitos y una "pérdida de empleos".

Según López, son unos 150 los empleos que están en riesgo. "La Asociación de Chiringuitos de Asturias no pide subvenciones, pide diálogo real", ha insistido.