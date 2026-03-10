El Gobierno prepara una "respuesta integral" para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz - Eduardo Parra - Europa Press

Incluirá medidas de para proteger a familias, empresas y autónomos, pero también otras para acelerar la transición energética

MADRID/OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha adelantado este martes que el Gobierno "lleva tiempo" preparando una "respuesta integral, calibrada y eficaz" para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz ha indicado que a lo largo de esta semana el Gobierno intercambiará ideas con todos los grupos parlamentarios, así como con los agentes sociales, patronal y sindicatos, y escuchará las propuestas de la Comisión Europea para plantear medidas ante el conflicto actual en Irán y otros países de Oriente Medio. "Guerra que no avalamos", ha reiterado la ministra.

Así, ha insistido en que el Ejecutivo está haciendo una "monitorización" de la situación actual y está evaluando los datos para poner en marcha una "respuesta calibrada y eficaz en un doble plano".

Por un lado, contemplará un plano "coyuntural" que incluirá medidas "para proteger a hogares, a trabajadores y a empresas afectadas", pero también incluirá un plano "estructural", con medidas para acelerar "la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica".

"En esto quiero ser especialmente contundente. Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos, como en el de Ucrania, y lo volveremos a hacer porque estamos preparados", ha reiterado Elma Saiz.

AAGESEN: MENSAJE DE TRANQUILIDAD

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" ante el conflicto en Irán, y ha asegurado que la situación actual es "distinta" a la experimentada cuando se inició la guerra en Ucrania.

De esta forma, ha explicado que la exposición directa de España al suministro energético a través del estrecho de Ormuz es inferior al 2% en el caso del gas y está por debajo del 5% en el caso del petróleo.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno, que está teniendo "numerosas reuniones" con sus colegas europeos, está haciendo un seguimiento del precio del crudo, que ha crecido un 28% respecto a la época preconflicto, y también de la evolución de la luz, que ha experimentado un alza del 80%.

Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno está "preparado para actuar" y está elaborando un "plan de respuesta que sea integral y que tenga medidas coyunturales, pero también medidas que sean estratégicas".

"Unas medidas estratégicas que llevamos implementando desde el año 2019 y que han demostrado que nuestro país queda menos expuesto a esas altas volatilidades, de la mano de los combustibles fósiles", ha insistido, tras afirmar que las medidas que se adoptarán protegerán al conjunto de la sociedad, pero especialmente a los más vulnerables.