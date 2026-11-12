El Gobierno regional aclara que Zapico actuó el martes sin la autorización de Barbón

Archivo - El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, se ha referido este jueves al episodio registrado en la sesión plenaria de este martes, cuando el consejero Ovidio Zapico (IU) abandonó el pleno después de decir que suspendía indefinidamente su participación en las sesiones de control parlamentario hasta que los grupos de la oposición dejasen de bloquear la tramitación de una norma sobre vivienda.

"Lo he expresado en la Junta de Portavoces, el presidente --Adrián Barbón-- en ningún caso autorizó esas manifestaciones", ha dicho Peláez en relación a lo expresado por Zapico. Peláez se ha referido a este asunto en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la citada Junta de Portavoces en la que el Letrado Mayor dio a conocer un informe sobre lo ocurrido recordandola obligación de someterse al control parlamentario.

Peláez ha querido dejar clara la posición del Consejo de Gobierno que preside Adrián Barbón: "Garantizamos absolutamente el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, del resto del ordenamiento jurídico y por tanto garantizamos que el Consejo de Gobierno, como ha hecho siempre, se someta a sus obligaciones de rendición de cuentas ante la Junta General del Principado de Asturias".

Por otro lado, el dirigente socialista ha cargado contra el PP y "su muleta", en referencia al secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. "Nos parece extraordinariamente grave que el PP ni siquiera sea capaz de garantizar que va a cumplir con sus responsabilidades y por tanto continuar con la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda sencilla y exclusivamente porque no les gusta esa norma", ha lamentado.