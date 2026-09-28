El Gobierno reunirá el viernes la comisión especial del viejo HUCA para informar de la compra de la residencia sanitaria

Archivo - Entorno del viejo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de su vicepresidenta, Gimena Llamedo, convocará para el próximo viernes la comisión especial para la ordenación de los terrenos de El Cristo con el fin de dar cuenta sobre el acuerdo que ultima con la Tesorería General de la Seguridad Social para adquirir los terrenos y el antiguo edificio de la residencia situada en el entorno del viejo Hospital Central de Asturias (HUCA).

Así lo ha indicado el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que ha indicado que el Principado tiene en cuenta las limitaciones presupuestarias o financieras de abordar una operación de esta naturaleza, pero como el resultado de las reuniones técnicas que ya ha mantenido y de las valoraciones que se han ido realizando, ya está preparado para abordar la operación.

"Si puedo anticipar que, desde luego, las cifras son sensiblemente inferiores a esa valoración que se hizo hace más de 20 años --que ascendían a 37,6 millones-- ya que las circunstancias tanto de la parcela como de los inmuebles son totalmente distintas. Además, hay una parte de los inmuebles que ahora se encuentran adscritos a la Universidad de Oviedo con un periodo temporal importante", ha explicado.

El portavoz del Ejecutivo ha indicado que esta medida ayudará a desbloquear la urbanización del entorno con dos fines prioritarios: ampliar el campus universitario de El Cristo y facilitar así la unificación de sedes judiciales en Llamaquique.

Guillermo Peláez ha indicado que la Dirección General de Patrimonio y Contratación y la Tesorería General de la Seguridad Social trabajan en estos momentos en los últimos aspectos técnicos para formalizar la adquisición, un hecho decisivo para el desarrollo del entorno del antiguo complejo sanitario.

"Era la última pieza del puzle y supone un paso clave, entre otras cuestiones, para el desarrollo del campus universitario y la consiguiente unificación de sedes judiciales", ha detallado Peláez.

QUEJAS DE LA JUDICATURA SOBRE LAS PLAZAS JUDICIALES

Preguntado sobre las quejas mostradas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, durante la apertura del Año Judicial sobre la falta de espacio para las nuevas plazas judiciales que entrarán en funcionamiento el próximo 31 de diciembre, el portavoz del Gobierno ha indicado que "cuando se crean plazas judiciales la viceconsejería de Justicia busca la ubicación".

"En este caso nosotros, dentro de nuestra planificación se iba a comunicar esta misma semana al TSJA dónde se van a ubicar esas tres nuevas plazas judiciales, dos en Oviedo y una en Gijón. A mí sí que me sorprendió las palabras del presidente del TSJA, porque bueno yo creo que en el ámbito judicial se conocía o bueno informalmente se podía conocer esta cuestión", ha dicho Peláez, que ha asegurado que esas dos plazas en Oviedo y la otra en Gijón tendrán ubicación en el Palacio de Justicia de Oviedo y en el Palacio de Justicia de Gijón.