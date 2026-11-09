El Gobierno ve "encauzadas" las negociaciones sobre las cuentas y recuerda a Tomé que lo que pide ya se está haciendo

El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, y la consejera de Educación, Eva Ledo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha considerado este lunes que las negociaciones con las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo que permita aprobar el Presupuesto de Asturias de 2027 están "encauzadas" y ha destacado que la diputada Covadonga Tomé está acudiendo a las conversaciones con propuestas concretas. No obstante le ha recordado que lo que está reclamando de declarar zonas de vivienda tensionadas es algo que el Ejecutivo ya está haciendo.

Peláez ha contrapuesto esta actitud de la diputada del Grupo Mixto a la del Partido Popular, al que acusa de negarse a sentarse a negociar y de condicionar cualquier acuerdo presupuestario a la retirada de la Ley de Vivienda.

"El Partido Popular no tiene absolutamente nada que aportar a los presupuestos generales. No tiene ni una sola idea que pueda beneficiar a los asturianos o asturianas", ha señalado el representante del Gobierno, quien ha defendido frente a ello la actitud de Tomé.

En este sentido, ha reclamado un "plus de responsabilidad" a las fuerzas progresistas y ha defendido que la respuesta debe pasar por "hacer política útil" y aprobar un presupuesto que permita reforzar el Estado del bienestar, garantizar el acceso a la vivienda e impulsar la inversión productiva.

ZONAS TENSIONADAS

Sobre la declaración de zonas tensionadas, el Gobierno ha asegurado que el Principado ya está aplicando una estrategia para declarar aquellas áreas que cumplan los requisitos legales. "Tomé está pidiendo algo que este Gobierno ya está haciendo", ha afirmado.

El Ejecutivo ha explicado que la declaración de una zona tensionada está sujeta a determinados requisitos legales y ha defendido que está utilizando "todos los instrumentos legales" a su alcance para garantizar el derecho a la vivienda.

Preguntado por la posibilidad de que el acuerdo con Tomé se cierre antes de que el Gobierno presente el proyecto de Presupuestos en la Junta General, el Ejecutivo ha evitado pronunciarse para preservar "ese espacio de diálogo".

Respecto a Foro Asturias, el Gobierno ha confirmado que mantiene conversaciones con la formación y ha asegurado que está dispuesto a "agotar el diálogo hasta el final". No obstante, ha reconocido las "limitaciones" de Foro para negociar las cuentas en función de la realidad política en la que se encuentra la formación.

El Gobierno ha defendido que el proyecto presupuestario será "netamente progresista", con el objetivo de ensanchar el Estado del bienestar, garantizar el derecho a la vivienda e impulsar la inversión productiva.