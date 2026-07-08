El astillero Gondan construirá un segundo remolcador offshore para un armador noruego

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Astilleros Gondan ha firmado un contrato para la construcción de un nuevo remolcador offshore para una naviera noruega, que será el segundo buque de estas características encargado por el armador escandinavo y elevará a 23 el número de unidades desarrolladas conjuntamente.
El nuevo remolcador, basado en el diseño Skipsteknisk ST-933 y gemelo del contratado el pasado mes de noviembre, contará con 50 metros de eslora, 17 metros de manga y una capacidad de tiro de 150 toneladas, lo que le permitirá operar en entornos marinos de alta exigencia.
El buque incorporará un sistema de posicionamiento dinámico DP-2, que garantiza una elevada precisión y maniobrabilidad, así como una configuración que posibilita operaciones de remolque tanto por proa como por popa mediante una única maquinilla combinada de gran potencia.
El proyecto integra avances en eficiencia y sostenibilidad, con un diseño hidrodinámico optimizado mediante simulación computacional y una arquitectura híbrida con red de distribución eléctrica en corriente continua. Además, estará preparado para el uso futuro de metanol como combustible, lo que facilitará la reducción de emisiones y la adaptación a nuevas soluciones energéticas como baterías o pilas de combustible sin grandes modificaciones estructurales.
Desde el astillero han destacado que este contrato refuerza una relación consolidada con el armador noruego, basada en la colaboración y el desarrollo de buques de alto valor añadido, así como en la apuesta por soluciones tecnológicas avanzadas para el sector offshore.