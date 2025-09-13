Participantes de la Ruta Motera Nocturna Lluvia de Estrellas en el Muelle de Luanco. - RUTA MOTERA LLUVIA DE ESTRELLAS

OVIEDO/GOZÓN, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Gozón acoge este sábado la quinta edición de la tradicional Ruta Motera Nocturna 'Lluvia de Estrellas'. El muelle viejo de Luanco será el punto de reunión donde dará comienzo en torno a las 20:30 horas de este sábado la Ruta Motera más numerosa del norte asturiano.

Lo que empezó como una reunión de amigos para avistar las famosas "Perseidas" va rumbo a consolidarse como una cita ineludible en el calendario motero gracias a la gran acogida que cada año tiene este evento entre el colectivo de los amantes a las dos ruedas.

A las 21:30 horas dará comienzo la Ruta Motera, que recorrerá parte del concejo para recalar en Laviana de Gozón, en el entorno del nuevo Pantalán de San Balandrán, donde habrá una parada con degustación de chocolate y marañuelas de Gozón (hasta fin de existencias. Cincuenta litros de chocolate y 400 marañuelas serán repartidas a los asistentes por la Asociación de vecinos ENLAZE, que como cada año desde la primera edición colaboran con esta y otras actividades moteras como los hermanamientos o los brindis navideños.

Tras la degustación del tradicional dulce gozoniego, la comitiva volverá al muelle viejo de Luanco, donde un DJ amenizará el resto del evento.

Entre las actividades programadas figura el reparto de un detalle gratuito a las primeras 300 motos, además de un sorteo de más de medio centenar de artículos entre los que destaca un Airbag para moto, 15 cascos, 3 comidas/cenas para dos personas, 25 mochilas, y varios packs, además de camisetas y gorras.

Moteros Norteños, Moto club local con sede en el bar de la Gasolinera 27 de Luanco y organizadores de la Ruta esperan reunir a más de 300 motos superando las 280 que congregaron en la pasada edición.

Gran parte del poder de convocatoria que cada año demuestran se basa en que es una ruta abierta a todo tipo de motos, desde las más pequeñas scooter hasta las de gran cilindrada, todas "conviven en perfecta armonía y comparten la afición rodando por las bonitas carreteras del concejo más septentrional de Asturias", destaca la orghanización.

Entre las motos participantes se podrán ver todo tipo de monturas, tanto las llamativas custom como las maxitrail y gran turismo, y han confirmado la participación algún trike (moto de 3 ruedas).

Para participar en la Ruta Motera no es necesario realizar ninguna inscripción previa, basta con subirse a la moto y presentarse en el muelle viejo de Luanco el sábado 13 a las 20:30 horas. Así mismo, la participación es gratuita y está abierta al público en general. Cualquier persona puede acercarse hasta el lugar del evento para disfrutar tanto del ambiente como de la música del DJ ya que la entrada es libre y gratuita.