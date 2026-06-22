Gozón y el Club de Tenis Luanco negocian con una empresa internacional recuperar el Torneo Tenis Plana en 2027

Archivo - Torneo Tenis Playa de Luanco, en una imagen de archivo - TORNEO TENIS PLAYA DE LUANCO - Archivo

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gozón y el Club de Tenis Luanco siguen trabajando para recuperar el Torneo Tenis Playa de Luanco en 2027 y que el tenis vuelva a la playa de La Ribera, tras la cancelación del evento este año. Para ello están buscando a una empresa de eventos interesada en organizarlo.

El Club de Tenis de Luanco ha informado que ya se han recibido algunas ofertas para organizar el torneo. Así, en febrero tuvo lugar una reunión con una empresa que llegó a través de una gestión de Jorge Suárez, alcalde de Gozón, con la que en la actualidad se está trabajando, sin descartar las otras si no se llega a buen fin.

Según explica el club, se trata de una empresa "de nivel internacional, consolidada y con gran experiencia en la organización de eventos deportivos, y en particular de tenis, lo que ofrece muchas garantías, y con la que el club ya había tenido relación para gestionar la participación de algunos jugadores en el torneo en varias ediciones".

Ya en 1998 se gestionó a través de ella la participación de un jugador, por lo que la empresa interesada tiene conocimiento directo desde hace muchas ediciones de lo que el torneo representa.

Hasta la fecha se han realizado dos reuniones, para dar a conocer las peculiaridades de este torneo único en el mundo y presentar en detalle la disposición del club y del Ayuntamiento, y las conversaciones avanzan satisfactoriamente, esperando poder concretar y llegar a un acuerdo antes de que finalice el verano.

El único objetivo del club es que el torneo siga disputándose. Para ello cedería todos sus recursos materiales y apoyaría en la organización de la próxima edición, aportando su experiencia de 38 ediciones.