Grado acogerá en septiembre el nuevo festival de teatro clásico dedicado a Shakespeare

Cartel del Festival. - AYTO. GRADO

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Grado acogió la presentación oficial de un nuevo evento teatral que recorrerá los espacios y las calles de la localidad asturiana del 7 al 13 del próximo mes de septiembre: el Festival "Grado en Clásicos - Primer curso: Shakespeare".

La iniciativa nace con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura a través del teatro clásico y con la vocación de situar a la localidad como un referente cultural en Asturias mediante un proyecto con continuidad.

El planteamiento del festival se articulará a través de ediciones anuales dedicadas a un autor o temática específica del repertorio clásico, sirviendo esta primera edición de inauguración y declaración de intenciones en torno a la obra de William Shakespeare.

La programación se desarrollará a lo largo de una semana y comenzará con el taller intensivo de interpretación y creación escénica 'The Play is the Thing', impartido de lunes a viernes por Patricia Rodríguez. De jueves a domingo, el municipio se transformará en un campus escénico abierto con cuatro días consecutivos de representaciones teatrales y musicales para todos los públicos.

Entre las propuestas que compartirá el público se encuentran las obras "Hamlet" de Guayominí Producciones; "Julieta en verano" y la lectura dramatizada "Julieta, el nombre del amor", ambas de Proyecto Julieta; "About Shakespeare" de la Fundación Ópera de Oviedo, e "Impro de una noche de verano" de Dos con Cincuenta. Asimismo, se ha programado el cuentacuentos infantil "Shakespeare... brevemente" de Saltantes Teatro; un concierto sobre "La Tempestad" a cargo de Carla Armas; la pieza "Enigma Shakespeare" de Teatro de Poniente; el recital "Musica época Shakespeare & others" del dúo de cuerda Arca de Mozart, y una animación teatral shakespiriana diaria por las calles de la villa de la mano de Ici Díaz y Félix Corcuera.