El gran Desfile de Mascaradas por las calles de Oviedo cierra el XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica

Archivo - Asturias se convertirá este año en capital de las mascaradas con la celebración del FIMI en junio - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gran Desfile de Mascaradas por las calles de Oviedo cerrará este sábado, 20 de junio, a partir de las 17.00 horas, las jornadas del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI) que se celebran durante esta semana. Esta cita supone la primera ocasión en la que el evento cultural sale fuera de Portugal.

El desfile, que contará con la participación de más de 30 grupos procedentes de España, Portugal y otras naciones europeas, iniciará su recorrido a las 17.00 horas de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento.

Posteriormente, la comitiva transcurrirá por Cimadevilla, Rúa, Plaza de la Catedral, Plaza Porlier, San Francisco, Plaza de la Escandalera y Santa Cruz, para finalizar en el Paseo del Bombé del Campo San Francisco.

Los Mazcaritos d'Uviéu, colectivo que recupera el antroxu tradicional de la ciudad y que va a ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial del Principado de Asturias, han celebrado que este encuentro internacional acontezca por primera vez en la capital asturiana.