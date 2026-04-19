Gran despliegue de emergencias en el Niemeyer por un simulacro antiterrorista

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OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional llevará a cabo el próximo martes 21 de abril, a partir de las 11.00 horas, un simulacro de evacuación e intervención operativa ante un supuesto incidente de naturaleza terrorista en el entorno del Centro Niemeyer de Avilés, dentro de sus protocolos de formación y coordinación en materia de seguridad ciudadana.

En el ejercicio participarán de forma conjunta efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, servicios sanitarios y la Autoridad Portuaria, con el objetivo de comprobar la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y emergencias.

Para el desarrollo del operativo, se procederá al acotamiento del perímetro del complejo y a la prohibición de la circulación tanto peatonal como rodada en los accesos al Centro Niemeyer. No obstante, la organización facilitará, en la medida de lo posible y si el desarrollo del ejercicio lo permite, el acceso de trabajadores que deban desplazarse a sus puestos o domicilios.

Desde la Policía Nacional se ha indicado que no se prevén restricciones generales de tráfico en la zona, si bien se espera una presencia significativa de vehículos de emergencia y dotaciones policiales en el entorno del centro durante la realización del simulacro.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la calma a la ciudadanía, al tratarse de un ejercicio programado y controlado que simulará una amenaza real con el mayor grado de realismo posible, lo que implicará el uso de señales acústicas y luminosas, así como la presencia de personal uniformado y especializado.