Gran parte de Asturias está este sábado en aviso por tormentas

Archivo - La bahía de San Lorenzo, en Gijón, en un día de nubes y claros. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 comunidades autónomas (CCAA) estarán este sábado, 8 de agosto, en aviso por altas temperaturas, lluvias, tormentas y viento en un día en el que zonas de Asturias alcanzarán el nivel amarillo por lluvias y tormentas, y Andalucía alcanzarán el nivel naranja por calor. Además, Cantabria, Castilla y León y Comunidad Foral de Navarra, tendrán aviso naranja por tormentas; y Cataluña, por lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos en el Principado se refieren al litoral oriental, con riesgo bajo de tormentas a partir de las 14.00 horas. El mismo aviso está vigente en la Cordillera y Picos de Europa y en la zona central y valles mineros.

Los avisos naranja por altas temperaturas estarán en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. Además, los avisos naranja por tormentas se darán en la Vertiente cantábrica de Navarra y el Pirineo navarro; Burgos; y Litoral cántabro y Centro y Valle de Villaverde. Asimismo, Lleida registrará aviso naranja por lluvias.

El resto de avisos por calor se activarán en Alicante y Valencia; Ribera del Ebro de La Rioja; Centro de Navarra, Pirineo Navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Badajoz y Cáceres; Barcelona, Girona y Lleida; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Ávila y Soria; Mallorca, Ibiza y Formentera; Huesca y Zaragoza; Cádiz, Granada y Málaga; Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, el resto de avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Castellón; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Centro de Navarra; Barcelona, Girona y Tarragona; Cantabria del Ebro; y Huesca, Teruel y Zaragoza. De forma paralela, hay avisos amarillos sólo por lluvias en Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro; Burgos; y Litoral cántabro y Centro y Valle de Villaverde.

A su vez, se darán avisos amarillos por tormentas en Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana; Ribera del Ebro de Navarra; Lleida; Palencia y Valladolid; Liébana; y Litoral oriental asturiano, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa. Además, habrá avisos por viento en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera.

AEMET prevé una tendencia a la inestabilización en la Península para este sábado. No obstante, ha precisado que a primeras horas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Sólo quedarán el extremo noroeste, Alborán y bajo Ebro con cielos nubosos o cubiertos y con posibles precipitaciones ocasionales en el oeste de Galicia.

A partir de las horas centrales se desarrollará abundante nubosidad de evolución que dejará chubascos y tormentas en amplias zonas de la mitad norte y puntos del interior sureste. El organismo estatal espera que sean fuertes y apunta a la posibilidad de que lleguen a ser fuertes con granizo grande y rachas muy fuertes de viento en el cuadrante nordeste peninsular, área cantábrica y meseta Norte.

En los archipiélagos se registrará tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados en los archipiélagos. Por otro lado, habrá bancos de niebla matinales en Galicia y Cantábrico, con posibles brumas y nieblas costeras en el Estrecho, Alborán y litoral gallego, así como calima ligera en Canarias y oeste peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET apunta a que las máximas estarán en ascenso en litorales mediterráneos y área cantábrica, pocos cambios en el resto. De este modo, se superarán los 35ºC en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares, Canarias y localmente en la meseta Norte. De hecho, se llegará incluso a los 40ºC en el Guadalquivir.

Por otra parte, las mínimas aumentarán en Huelva, Extremadura, Cantábrico oriental y alto-medio Ebro y aledaños y permanecerán con pocos cambios en el resto. Continuarán registrándose noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur y del nordeste peninsular así como en las islas. Se quedarán por encima de 25ºC en puntos del litoral mediterráneo, Guadalquivir y de Canarias.

Por último, soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con levante moderado en el Estrecho y viento moderado del sur en litorales de Galicia. A su vez, habrá viento flojo en general en el resto que arreciará por la tarde y predominarán las componentes oeste y sur salvo en Baleares, este y nordeste peninsular, donde lo harán las componentes sur y este.