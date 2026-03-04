Un grupo de asturianos atrapados en Omán emprenden el viaje de regreso a España a través de terceros países

Esperanza Montes, periodista atrapada en Omán por los bombardeos en Irán y Oriente Medio. (Archivo) - FOTO CEDIDA, ESPERANZA MONTES

GIJÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista gijonesa Esperanza Montes, una de las asturianas que había quedado atrapada en Omán, se encuentra en estos momentos en Estambul (Turquía), a la espera de coger el vuelo que la lleve a Madrid.

Así lo ha confirmado a Europa Press la propia Montes, quien ha explicado que en la última comunicación oficial que tuvieron de la Embajada española fue vía correo electrónico este pasado martes en el que no se les informa de ninguna alternativa de regreso a España, sino que se les anima "prácticamente" a intentar buscar ellos una forma de volver.

Ante esa situación, el grupo con el que viajaba decidió dividirse en dos, de forma que tres intentarían volver a España vía Estambul y otros hasta Barcelona vía Munich (Alemania).

En su caso, hubo un retraso con su vuelo pero un compañero sí pudo salir y ya ha llegado a Madrid. Los otros que viajaban vía Munich tienen una escala "larga", por lo que no llegarán hasta este jueves.

Montes, junto a un compañero que está con ella, tienen programado el vuelo para esta noche, con llegada a Madrid sobre las 23.00 horas. Desde allí regresarán a Asturias en coche.