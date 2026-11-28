Aniversario en el Grupo Covadonga - GRUPO COVADONGA

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Grupo de Cultura Covadonga ha celebrado este sábado el décimo aniversario de sus secciones de Billar y Bolos, dos disciplinas que durante la última década han contribuido a enriquecer la vida social y deportiva del Club, fomentando la convivencia, el compañerismo y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

La celebración ha tenido lugar en una fecha especialmente significativa para ambas secciones. El 9 de junio de 2016, la Junta Directiva del Grupo aprobaba su creación, una decisión que sería ratificada por la Asamblea General Extraordinaria del 28 de noviembre de ese mismo año.

Diez años después, la familia grupista ha conmemorado este hito con un acto de reconocimiento a quienes han contribuido a escribir su historia.

El presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Joaquín Miranda, ha sido el encargado de abrir el acto, poniendo en valor el compromiso de los integrantes de ambas secciones y su contribución al sentimiento de pertenencia al Club.

"Este aniversario os pertenece. Es el resultado de vuestro esfuerzo y de las ganas con las que habéis seguido adelante durante toda una década", ha señalado Miranda, quien también ha destacado el papel de las secciones como espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia.

El presidente ha puesto especial énfasis en la importancia de mantener vivas estas disciplinas, destacando tanto el valor deportivo y formativo del billar como la estrecha vinculación de los bolos con la cultura y la tradición asturianas.

"El billar y los bolos forman parte de nuestra vida social y deportiva porque vosotros les dais continuidad. Las secciones se sostienen con personas dispuestas a implicarse y con socios que sienten que merece la pena dedicarles su tiempo", ha subrayado.

El acto ha contado también con las intervenciones de Rubén Estrada Menéndez y Valentín Estrada, actuales responsables de las secciones de Billar y Bolos, respectivamente.