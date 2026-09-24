Grupo Lacera incorpora a Guillermo Pérez Morales como nuevo director de Desarrollo de Negocio y Operaciones

Guillermo Pérez Morales, nuevo Director de Desarrollo de Negocio y Operaciones de Lacera. - GRUPO LACERA

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lacera, compañía asturiana especializada en la externalización de servicios integrales, ha incorporado a Guillermo Pérez Morales como nuevo director de Desarrollo de Negocio y Operaciones, una posición desde la que liderará el plan de expansión y crecimiento de la firma.

El nuevo cargo, según informa la compañía en una nota de prensa, unifica bajo una misma dirección las áreas de Desarrollo de Negocio y de Operaciones con el objetivo de dotar a la empresa de una estructura con mayor capacidad de análisis, coordinación y ejecución.

"Esta reorganización responde a una prioridad clara, preparar a Lacera para una nueva etapa de crecimiento, generando más y mejores oportunidades de negocio, acelerando la diversificación de nuestras actividades y el desarrollo territorial. La incorporación de Guillermo nos aporta experiencia contrastada para acelerar esa integración y convertirla en una verdadera palanca de crecimiento sostenible", ha destacado el director general de Grupo Lacera, Alejandro Blanco.

Pérez Morales cuenta con una trayectoria profesional de más de dos décadas en el sector servicios. Durante más de veinte años ha desempeñado responsabilidades directivas, comerciales, técnicas y operativas en Grupo EULEN, donde asumió la Dirección Técnica Comercial a nivel nacional de Servicios Auxiliares dentro del área de Facility Services. Asimismo, ha ejercido como director general de transformación y desarrollo en Grupo Nortempo y como director de desarrollo de negocio y soluciones digitales EMEA en Atento, formando parte de sus comités de dirección.

"Me incorporo a Grupo Lacera muy ilusionado por participar en un proyecto empresarial con una clara ambición de crecimiento y transformación. Veo una oportunidad especialmente atractiva en conectar todavía más desarrollo de negocio, proyectos y operaciones, aprovechar el conocimiento de los equipos y convertir esa integración en mejores soluciones para los clientes, mayor eficiencia y nuevas oportunidades de crecimiento", ha señalado Pérez Morales.