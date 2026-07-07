Grupo Lacera nombra a José María Samaniego director corporativo de recursos humanos

El nuevo director corporativo de recursos humanos de Grupo Lacera, José María Samaniego. - GRUPO LACERA

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lacera ha nombrado a José María Samaniego como director corporativo de Recursos Humanos, una posición de nueva creación desde la que "liderará la integración de las áreas de Personal y Gestión de Personas bajo una visión estratégica común para toda la organización".

Según ha informado el grupo en nota de prensa, esta incorporación se produce en una etapa de "crecimiento y transformación" para Grupo Lacera, marcada por la expansión de su actividad y el refuerzo de su estructura organizativa. En este contexto, la compañía apuesta por situar la gestión de las personas "en el centro de su estrategia de desarrollo".

Samaniego cuenta con más de 24 años de experiencia profesional en el ámbito de los Recursos Humanos, desarrollada tanto en compañías multinacionales como en empresas familiares y organizaciones participadas por fondos de inversión.

Durante los últimos trece años ha ejercido como Director de Recursos Humanos (CHRO), liderando organizaciones de hasta 10.000 empleados y desarrollando proyectos de transformación organizativa, negociación colectiva, relaciones laborales, planificación de plantillas, desarrollo del talento y gobierno corporativo.

Antes de incorporarse a Grupo Lacera, desempeñó responsabilidades directivas en compañías como HiperDino, ALDI BioPharma y Alimerka. Además, ha desarrollado actividad en consultoría de liderazgo, búsqueda de directivos y asesoramiento a equipos de dirección y consejos de administración.

El director general de Grupo Lacera, Alejandro Blanco, ha destacado que "las personas constituyen el principal activo" de su organización. "Con esta incorporación damos un paso decisivo para convertir la función de Recursos Humanos en una verdadera palanca de creación de valor, capaz de impulsar nuestro crecimiento, fortalecer nuestra cultura corporativa y acompañar el desarrollo de nuestros profesionales y del proyecto empresarial del Grupo Lacera", ha asegurado.

Por su parte, el nuevo director de recursos humanos ha explicado que su misión consistirá en garantizar que la gestión de las personas y el desarrollo de su talento ayude a proyectar y ejecutar los objetivos del grupo y su crecimiento.