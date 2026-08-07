El Grupo de Rescate del SEPA auxilia a dos personas en dos operativos seguidos en los Picos de Europa

Rescate de montaña en Cangas de Onís. - SEPA

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han evacuado a un espeleólogo polaco que ha sufrido una indisposición cuando se encontraba con un grupo en la zona de la Torre de Santa María, cerca de la aguja de Enol, en Cangas de Onís.

Según ha informado el SEPA en una nota de prensa, el afectado ha sido trasladado al Hospital de Arriondas a bordo del helicóptero medicalizado, tras recibir una primera atención en el lugar por parte de una médica rescatadora y dos bomberos que se habían movilizado previamente por tierra.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 2.18 horas de esta madrugada. En la llamada se explicaba que un grupo de espeleólogos polacos llevaba tres días en los Picos de Europa y que uno de ellos se sentía mal. El equipo de rescate por tierra se desplazó hasta el lugar donde se encontraba y, tras la valoración médica, se optó por su traslado con el helicóptero medicalizado, para lo que se aguardó a que pudiera salir de base e ir hasta la zona. Pasadas las 9.15 horas, los rescatadores llegaron con el afectado al Hospital de Arriondas.

SEGUNDO AUXILIO EN VEGARREDONDA

Durante esta intervención, la sala del 112 recibió un segundo aviso a las 8.58 horas por parte de un hombre que se había perdido mientras realizaba una ruta por los Picos de Europa. El senderista, que había pernoctado en la zona, se encontraba agotado y sin agua. Aunque caminaba acompañado por un grupo de personas con dirección al Refugio de Vegarredonda, precisaba asistencia debido a su cansancio.

Los rescatadores, a bordo del helicóptero medicalizado, han acudido al lugar para trasladar a este segundo hombre hasta el Refugio de Vegarredonda.

El Centro de Coordinación de Emergencias del SEPA ha informado de ambos sucesos a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los servicios 112 de Cantabria y Castilla y León.