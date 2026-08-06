El Grupo Social ONCE cierra 2025 con 80.000 profesionales, 1.308 en Asturias, y se sitúa como el tercer mayor empleador

Presentación del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE que tuvo lugar en la mañana de hoy en la sede de la Delegación de la ONCE en Asturias. - ONCE ASTURIAS

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha cerrado el ejercicio 2025 con 80.000 profesionales en su plantilla global, una cifra que le ha situado como el tercer mayor empleador de España. De este volumen total de trabajadores, 1.308 desempeñan su labor en Asturias.

El modelo de inclusión del Grupo ha incorporado en el mercado laboral a 47.000 personas con discapacidad, lo que representa el 59% de la plantilla, junto a 33.000 trabajadores sin discapacidad y 36.000 mujeres, que suponen el 45% del total. Durante el pasado año, la organización ha sumado 2.642 nuevos puestos de trabajo netos en el conjunto del país --29 de ellos en Asturias--, registrando un ritmo de crecimiento del empleo del 3,4%.

La delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, y el vicepresidente del Consejo Territorial, Diego García, han destacado este jueves en Oviedo durante la presentación de los resultados que se trata de "la mejor carta de presentación social" de la entidad. En este sentido, han subrayado la importancia de contar con 80.000 personas trabajando "en igualdad, en equidad, con inclusión y con diversidad".

A la par del incremento de la plantilla, las tres áreas del Grupo han experimentado un incremento en sus ingresos. La ONCE ha mejorado un 3,4% la venta de sus loterías sociales hasta situarla en 2.927 millones de euros; Ilunion ha elevado su facturación un 9,6% hasta los 1.443 millones de euros --con 17,3 millones correspondiendo a Asturias--; y la Fundación ONCE ha logrado captar 154,5 millones de euros destinados íntegramente a proyectos para el sector de la discapacidad. Asimismo, la labor desarrollada a través de Inserta Empleo ha impulsado la creación de 13.204 puestos de trabajo para personas con discapacidad en empresas e instituciones externas.

INVERSIÓN SOCIAL DIRECTA

El Informe 2025 del Grupo refleja además una inversión social directa de 262,6 millones de euros. Este presupuesto ha permitido prestar cobertura a 72.443 personas ciegas afiliadas y atender a 3.131 personas que han perdido la visión durante el año, 108 de ellas en Asturias. De igual modo, la entidad ha prestado apoyo a 7.250 estudiantes con discapacidad visual (137 en Asturias) y ha entregado 108 nuevos perros guía, alcanzando los 26 en la región.

En materia de alianzas e inclusión local, la Fundación ONCE ha colaborado con 17 organizaciones en Asturias repartiendo sus fondos entre acciones de empleo, formación y accesibilidad universal. Por su parte, la división empresarial Ilunion ha mantenido ocho centros de trabajo en el Principado de un total de 549 repartidos por la geografía estatal, donde más del 40% son Centros Especiales de Empleo.