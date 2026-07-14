La Guardia Civil de Asturias homenajea a los agentes asesinados por el terrorismo

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La Guardia Civil de Asturias rinde homenaje a las víctimas del terrorismo en el Día de la Memoria y el Recuerdo - GUARDIA CIVIL
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 14 julio 2026 15:44
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   OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil de Asturias ha conmemorado este martes el Día de la Memoria y Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo de la Guardia Civil con un homenaje celebrado en el acuartelamiento del Rubín, sede de la Zona/Comandancia en Asturias.

   Según ha informado la institución, durante la ceremonia se realizó una ofrenda floral en memoria de los agentes fallecidos a causa de la violencia terrorista.

   Esta conmemoración tiene como objetivo mantener vivo el legado de "dignidad y sacrificio" de los miembros asesinados por el terrorismo y reafirmar su compromiso con el recuerdo de quienes "dieron su vida por la defensa de la libertad, los derechos democráticos y la seguridad de todos los ciudadanos españoles".

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