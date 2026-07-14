La Guardia Civil de Asturias homenajea a los agentes asesinados por el terrorismo

1104246.1.260.149.20260714154430 La Guardia Civil de Asturias rinde homenaje a las víctimas del terrorismo en el Día de la Memoria y el Recuerdo - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha conmemorado este martes el Día de la Memoria y Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo de la Guardia Civil con un homenaje celebrado en el acuartelamiento del Rubín, sede de la Zona/Comandancia en Asturias.

Según ha informado la institución, durante la ceremonia se realizó una ofrenda floral en memoria de los agentes fallecidos a causa de la violencia terrorista.

Esta conmemoración tiene como objetivo mantener vivo el legado de "dignidad y sacrificio" de los miembros asesinados por el terrorismo y reafirmar su compromiso con el recuerdo de quienes "dieron su vida por la defensa de la libertad, los derechos democráticos y la seguridad de todos los ciudadanos españoles".