La Guardia Civil de Asturias localiza un almacén ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha localizado un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un bazar situado en un polígono industrial de la zona central de la región. Los productos incautados superan cinco veces la cantidad permitida para un establecimiento autorizado.

La intervención se llevó a cabo el pasado 7 de enero por el Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Zona/Comandancia de Asturias junto con unidades de Seguridad Ciudadana. Durante la inspección, los agentes detectaron que la materia pirotécnica se encontraba oculta tras una estantería móvil en una estancia destinada a almacén.

En total, la Guardia Civil retiró 25.570 gramos de explosivo, cifra que excede ampliamente los límites legales establecidos por el Real Decreto 989/2015, que regula los artículos pirotécnicos y la cartuchería.

La propietaria del establecimiento negó en un primer momento la comercialización de los productos, pero la inspección confirmó el almacenamiento ilegal. Por este motivo, la responsable será propuesta para sanción ante la Delegación del Gobierno por infracción de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y del reglamento sobre artículos pirotécnicos.

Los artículos incautados han sido depositados en instalaciones de una pirotecnia en el municipio de Cangas del Narcea, garantizando su custodia y seguridad.

La Guardia Civil recuerda que la venta y almacenamiento inadecuado de material pirotécnico puede provocar graves riesgos para las personas y que las inspecciones se realizan para asegurar que su uso y comercialización cumplan la normativa vigente.