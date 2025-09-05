La Guardia Civil detiene a 12 personas por cortar el paso de La Vuelta Ciclista en plena etapa en Asturias

Efectivos de la Guardia Civil durante la celebración de La Vuelta. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este viernes a 12 personas como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos, tras interrumpir de forma súbita la marcha de la 13ª etapa de La Vuelta Ciclista a España a su paso por el Alto El Alguiru, en Asturias.

Los hechos ocurrieron en torno a las 16.20 horas, cuando dos ciclistas escapados del pelotón se vieron obligados a detener su marcha al encontrarse con un grupo que irrumpió en la carretera, desplegando una pancarta y encadenándose entre sí para bloquear el paso.

Según fuentes de la Guardia Civil, seis de los manifestantes sostenían la pancarta mientras el resto se encadenaba, impidiendo el paso de los corredores durante menos de un minuto. La rápida intervención de agentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad (GRS) -integrantes de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial que acompaña a la prueba- permitió retomar la carrera en apenas 30 segundos.

Una vez asegurada la vía y tras identificar a los responsables, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos.

Los detenidos han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Oviedo, donde se están instruyendo las diligencias correspondientes.