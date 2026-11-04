La Guardia Civil detiene a dos hombres por robar material en zonas industriales de Carreño y Gijón

1130815.1.260.149.20261104122754 La Guardia Civil entraen una nave industrial. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 44 y 47 años, ambos vecinos de Gijón, como presuntos autores de varios hurtos de cartolas de camión y un remolque en zonas industriales de Carreño y Gijón. El material sustraído está valorado en más de 12.000 euros y parte de los objetos ha sido recuperada, según ha informado el Instituto Armado. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Penal en funciones de guardia de Gijón.

Al detenido de 44 años se le atribuyen cuatro delitos de hurto y otro contra la seguridad vial, al conducir presuntamente pese a haber perdido todos los puntos del permiso. El segundo arrestado, de 47 años, está investigado por un delito de hurto. Las detenciones se practicaron el pasado 29 de septiembre.

La investigación comenzó a mediados de septiembre, después de que la Guardia Civil de Candás recibiese dos denuncias por la sustracción de cartolas de camión en el polígono de Tabaza, en Carreño, con escasos días de diferencia. Una de las empresas denunció el hurto de siete cartolas valoradas en 4.500 euros y otra comunicó la sustracción de otras cuatro, por importe de 2.900 euros.

En esas mismas fechas, una tercera empresa denunció el robo de un remolque estacionado en el polígono de Logrezana, también en Carreño, valorado en 1.860 euros. Días después, la Guardia Civil de Gijón recibió otra denuncia por la sustracción de cuatro cartolas de un camión aparcado en Leorio, valoradas en unos 2.900 euros.

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Gijón asumió las pesquisas y analizó grabaciones de cámaras situadas en las zonas afectadas. Según el relato policial, en todos los lugares aparecía un Volkswagen Touran con unas características determinadas que merodeaba alrededor de los camiones.

En una de las grabaciones, los investigadores observaron cómo el copiloto descendía del vehículo para sustraer las cartolas de un camión. El turismo llevaba además un remolque que fue reconocido por su propietario como el que había denunciado como sustraído.

Las gestiones permitieron identificar al titular del vehículo y determinar, según la Guardia Civil, que era también quien lo conducía y que carecía de autorización para hacerlo por la pérdida total de puntos.

Los agentes localizaron asimismo 17 cartolas en una empresa de reciclaje de materiales férricos de la zona, donde intervinieron el material y recabaron los albaranes de venta. En estos documentos figuraba como vendedor el titular del turismo investigado. Los denunciantes reconocieron en fotografías las cartolas intervenidas como las sustraídas.