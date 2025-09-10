La Guardia Civil detiene al responsable de dos incendios forestales de Belmonte de Miranda

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido al supuesto autor de dos delitos de incendio forestal ocurridos el 23 de agosto y el 7 de septiembre en Belmonte de Miranda. El detenido es un vecino del municipio de Belmonte de Miranda de 46 años de edad con antecedentes policiales y penales, alguno de ellos por incendio.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, la investigación del primero de los incendios --que se inició en Leiguarda--, ubicó el punto de inicio en un camino aledaño a la carretera, y que se inició por la aplicación directa de llama (mechero o similar).

Dada la ubicación del incendio, de no haber sido sofocado en sus inicios, podría haber afectado a edificaciones y viviendas, así como al monte circundante. Varios vecinos de la zona manifestaron días después a los Agentes del Medio Natural del Principado de Asturias que el autor de este incendio podría ser un vecino del pueblo, al que identificaron plenamente.

Paralelamente, el Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil realizó el informe técnico que determinó que efectivamente se trataba de un fuego intencionado, mediante acercamiento directo de llama. En esas fechas el riesgo extremo por incendio forestal estaba vigente en la zona y estaba activado el Plan de Emergencia por Incendios Forestales en Asturias (Infopa) en fase de emergencia NIVEL 2.

Por otro lado, en la tarde-noche del pasado domingo, 7 de septiembre, componentes de Seprona de la Guardia Civil de Gijón recibieron una llamada telefónica del Coordinador de Agentes de Medio Natural del Principado de Asturias en la que comunicaba que uno de sus Agentes que se encontraba de servicio en la zona de Longoria- Belmonte de Miranda había visto iniciarse un incendio y salir de ese mismo punto a un hombre al que trató de dar el alto, huyendo éste a la carrera. El agente pudo identificarlo "sin ningún lugar a dudas".

Ese día el Infopa estaba en 'FASE 0' y el Índice de Riesgo de Incendios Forestales en la zona era de 4 (muy alto). . Al detenido le constan varios antecedentes policiales y penales, alguno de ellos por incendio

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación de otros tres conatos de incendios intencionados que se produjeron en las mismas fechas en zonas urbanas del municipio de Belmonte, donde se prendieron contenedores de residuos y reciclaje que tuvieron que ser extinguidos por operarios municipales y Guardias Civiles.

El detenido, que permanece en las instalaciones de la Guardia Civil en el Acuartelamiento del Rubín, será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Grado en la mañana de este miércoles.