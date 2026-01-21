La Guardia Civil incauta percebes, oricios y llámparas sustraídos de forma ilegal en Ribadesella

Percebes inacautados. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil incautó más de 8 kilos de marisco sustraído de forma ilegal en Ribadesella. Fue a las 13:40 horas de este martes, cuando la patrulla en servicio de seguridad ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Ribadesella, observó a dos personas en el Pedral de Tereñes (Ribadesella) que realizaban marisqueo a pie, localizando además un vehículo en la zona que supusieron de los pescadores, por lo que realizaron una espera para identificarlos.

A las 14:00 horas, procedieron a dar el alto al vehículo para identificar a los ocupantes del mismo y tras inspeccionar el coche, la patrulla incautó más de un kilo de percebes, más de 6 kilos de oricios y medio kilo de Llámparas.

Los identificados, vecinos de la zona, fueron propuestos para sanción al carecer de licencia de pesca. Los oricios y las llámparas fueron devueltos al mar y los percebes entregados a la residencia de la 3ª edad San José de la Montaña de Ribadesella.

Además, el conductor del vehículo carecía de permiso de conducir, por lo que se instruyeron diligencias por parte del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella.