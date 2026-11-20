Agentes de la Guardia Civil en prácticas. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil del Principado de Asturias ha incorporado 10 guardias alumnos, de la 131 Promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza que han apostado por la especialidad de Tráfico.

Esta estancia de 20 de las 40 semanas de formación del segundo ciclo se enmarca en el plan de estudios para acceder a la Escala de Cabos y Guardias y tiene como objetivo reforzar y mejorar sus conocimientos en seguridad vial, según ha informado el Instituto armado en nota de prensa.

En una fase previa ya iniciada, los alumnos recibirán formación teórica sobre la normativa básica de seguridad vial y, muy especialmente, sobre las medidas de seguridad y protección durante la ejecución de los servicios. Además, en la primera jornada se les dotará del equipamiento especifico de la especialidad de Tráfico.

La fase de desarrollo de las prácticas se divide en dos partes dependiendo de la modalidad elegida, motoristas o investigación de siniestros viales. Durante las primeras cinco semanas, todos los efectivos recibirán una formación común sobre vigilancia de carreteras, transportes y control de velocidad, y trabajarán junto con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).

La segunda etapa comprenderá 14 semanas y se distribuirá en función de la modalidad elegida: los guardias civiles motoristas dedicarán 12 semanas de vigilancia de carreteras y dos a la investigación de siniestros viales, mientras que los que apuesten por la investigación de siniestros viales destinarán la totalidad de este periodo a dicha función.

Las unidades seleccionadas para acoger las prácticas son el Destacamento de Oviedo, que formará a un total de cuatro guardias alumnos; el Destacamento de Gijón, que instruirá a dos; el Destacamento de Ribadesella, que acogerá a otros dos, una mujer y un hombre; y la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), que se encargará de dos efectivos más, también una mujer y un hombre.

Una vez finalizado el proceso formativo, todos aquellos que soliciten el curso de la especialidad de Tráfico y obtengan plaza vacante seguirán prestando servicio en sus unidades hasta su incorporación presencial a la Escuela de Tráfico para iniciar el periodo específico de instrucción.

En materia de seguridad vial, la incorporación de estos 10 agentes en prácticas permitirá reforzar de forma inmediata la presencia preventiva en las carreteras y reforzar la capacidad operativa de las unidades.

Los nuevos efectivos sumarán apoyo directo en los dispositivos de gran movilidad previstos para las operaciones especiales del Puente de la Constitución y de Navidad, así como en la cobertura de grandes eventos lúdicos y deportivos, lucha contra la delincuencia en carreteras asturianas, así como escoltas de transportes especiales.