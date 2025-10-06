La Guardia Civil investiga a dos personas como presuntas autoras de delitos de incendio forestal

Los fuegos se produjeron en los municipios de Castrillón y Siero OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias culminó el 29 de septiembre las investigaciones que venía llevando a cabo como consecuencia de dos incendios forestales en Castrillón y en Siero con la investigación de dos personas como presuntas autoras de delitos de incendio forestal.

El primero, se produjo el pasado día 27 de julio en el municipio de Castrillón, en concreto en la zona de Pillarno, en torno a las 14.30 horas. El mismo motivó la intervención de miembros de Bomberos de Asturias, así como de la BRIF de Tineo, junto con medios aéreos. Este incendio afectó a dos parcelas de masa forestal de eucalipto y pino, así como a matorral, tojos y diversas especies herbáceas, viéndose quemadas un total de 12 hectáreas.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Avilés, las cuales se iniciaron al día siguiente 28 de julio, cuando dicho incendio ya se encontraba en situación de controlado pero no extinguido. Esta primera actuación, consistió en de la realización de la inspección ocular del lugar, así como la búsqueda de vestigios que pudieran indicar las causas del mismo.

Estas acciones, así como indagatorias entre personas de la zona, condujo a los investigadores a un jardín anexo a una vivienda, próxima al lugar donde se produjo el incendio. Dicho jardín mostraba síntomas evidentes de haber sido segado, amontonado los restos y quemados. Siendo localizados en el mismo una desbrozadora y un rastrillo. Mientras el titular realizaba otras labores, esta quema había salido del jardín hacia el exterior con una rápida propagación. El índice de incendio en la zona era de 3 es decir alto, por lo que no se podía llevar a cabo estos trabajos. La persona investigada de 41 de años de edad y vecino de Castrillón, se le imputa un delito de incendio forestar por imprudencia.

INCENDIO DE SIERO

El pasado día 6 de septiembre en torno a las 17,30 horas se tuvo conocimiento de la existencia de un incendio forestal en la zona de Pico Picalloreu, en el término municipal de Siero. Trasladada al lugar una patrulla del Puesto de Noreña, en el lugar se encontraban ya en tareas de extinción dos camiones moto-bomba de Bomberos de Asturias, otras dos de bomberos del Ayuntamiento de Gijón y un helicóptero del 112 Asturias. Dicho incendio afectó a masa forestal sin peligro para personas y bienes, quedando extinguido en torno a las 20.00 horas.

De la investigación llevada a cabo por efectivos de la Patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seporna) de Nava, se pudo conocer que el riesgo de incendio ese día era de 4, es decir muy alto, se encontraba activado Infopa en situación '0', lo que lleva aparejada la prohibición de realizar quemas y utilización de maquinaria o equipos en los montes y áreas rurales en una franja de 400 metros lrededor de ellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas.

La inspección técnico ocular llevada a cabo por los agentes de la Guardia Civil, determinó el lugar donde se había iniciado el incendio, que resultó corresponder con una finca particular en la cual, se había realizado dicho día trabajos forestales, limpieza y eliminación de matorral con máquina desbrozadora.

Por ello el pasado día 29 de septiembre se procedió a investigar a una persona de 68 años de edad y vecino de Siero como autor de un delito de incendio forestal. Las diligencias policiales instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Siero.