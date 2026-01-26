La Guardia Civil investiga a un joven por hurto continuado de cable de cobre en Siero

Archivo - Polígono de Bobes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias investiga a un joven de 19 años, vecino de Siero, al que se le imputan hasta nueve hurtos cometidos entre septiembre y noviembre de 2025 en los polígonos de Llames, Proni, Granda II, Naón, Bobes y Nueva Granda, causando daños en farolas, cortes de suministro eléctrico e incluso desperfectos en el firme de hormigón. La valoración de lo sustraído y los daños ocasionados asciende a 14.212 euros, según las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Siero ante la Guardia Civil de Noreña.

La investigación comenzó a raíz de la primera denuncia, presentada en octubre de 2025, que relataba hurtos de cable de cobre en el polígono de Llames y otros tres hurtos a finales de septiembre, así como un quinto robo a principios de octubre. Posteriormente, en noviembre, el Ayuntamiento informó de otros tres hurtos ocurridos entre el 23 y el 31 de octubre en los polígonos de Naón, Bobes y Nueva Granda, valorando los daños en 4.010 euros.

Las diligencias fueron asumidas por la compañía de Langreo, que realizó inspecciones técnico-oculares, vigilancias en el terreno y contacto con trabajadores de los polígonos. Tras otro hurto el 5 de noviembre, los investigadores identificaron al joven como presunto autor, quien contaba con varios antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Además, se constató que la pareja sentimental del investigado había vendido cable de cobre en fechas coincidentes con los hurtos denunciados, lo que permitió asegurar su implicación en los hechos.

La Guardia Civil continúa con las gestiones para el esclarecimiento total de los delitos y la recuperación de los efectos sustraídos.