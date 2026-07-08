La Guardia Civil localiza a una mujer desaparecida en un monte de Castrillón

El helicóptero de la Guardia Civil rescatando a la mujer desaparecida en Castrillón. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Asturias, en colaboración con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han localizado a primera hora de esta mañana a una mujer de 53 años, vecina de Avilés y residente en Castrillón, que permanecía desaparecida desde la mañana de ayer. La mujer ha sido hallada en una zona de maleza y difícil acceso en un monte de Castrillón y ha sido evacuada en helicóptero hasta el hospital San Agustín de Avilés.

La Central Operativa de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Asturias recibió el aviso de la desaparición a las 04.20 horas de este miércoles a través de una llamada del 112. Según habían trasladado los familiares, la mujer no había regresado a su domicilio tras salir por la mañana y el último contacto se había producido a las 18.30 horas mediante un mensaje de WhatsApp. Ante la falta de noticias y tras realizar gestiones infructuosas en los hospitales de la zona, la familia solicitó ayuda para su localización.

Según ha informado la Guardia Civil, el dispositivo de búsqueda estuvo integrado por patrullas en servicio de seguridad ciudadana de la Compañía de Avilés de la Guardia Civil; por su parte, el SEPA movilizó drones, la Unidad Canina, Bomberos de Pravia y la Unidad de Rescate. Las labores de rastreo se desarrollaron durante varias horas con condiciones de poca visibilidad debido a la franja nocturna en la que se dió el aviso de desaparición.

A las 07.30 horas, una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Piedras Blancas que peinaba un monte próximo al domicilio de la desaparecida consiguió localizar a la mujer. Aunque no presentaba lesiones importantes, se encontraba en un punto de densa maleza, lo que complicó las tareas iniciales para su rescate.

Ante la dificultad del terreno, el jefe del dispositivo de la Guardia Civil solicitó la intervención del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Asturias, que ya se encontraba en vuelo participando en las tareas de localización. Finalmente, fue trasladada al centro hospitalario avilesino para verificar su estado de salud.