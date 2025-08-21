La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha procedido a la detención de tres personas como supuestos autores de un delito de hurto de cable de cobre. Los detenidos fueron interceptados circulando por la autopista A-8, en sentido Oviedo a la altura de punto kilométrico 431, término municipal de Cudillero a bordo de una furgoneta con 4.435 kilogramos de cobre en su interior.

El vehículo llamó la atención de dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, conocedores ya de la existencia de una banda de delincuencia que opera en la zona occidental del Principado de Asturias dedicada al robo y transporte hasta Gerona de cable de telefonía en desuso.

Desde el mes de julio, la Guardia Civil viene detectado en varios puntos del occidente asturiano la existencia de cable de cobre o restos de funda de este cable escondido en varios puntos. En concreto, en la zona de Mohías (Coaña) se localizaron en una finca numerosos trozos de manguera de un metro de longitud, sin el cable en su interior (sólo las fundas o cubiertas exteriores).

En un maizal de Serantes (Tapia de Casariego), se encontraron también numerosos fardos de cables de cobre de la misma longitud, es decir un metro, en esta ocasión sin las fundas, preparados posiblemente para su recogida.

También se localizó cableado de telefonía cortado en las proximidades de la gasolinera de Chiquín, Serantes (Tapia de Casariego).

Con estos antecedentes previos, los agentes decidieron realizar una inspección del interior de la furgoneta, ratificando las sospechas de los agentes, que encontraron el cable de cobre escondido bajo placas de chatarra para dificultar su localización a primera vista.

Tras la identificación de sus ocupantes, pudieron conocer, que estas personas venían de Gerona, y su cometido era el de recoger el cable que otros cortaban y escondían previamente, transmitiéndoles las ubicaciones mediante una aplicación de mensajería. Tras su recogida, el cobre debía ser transportado hasta su punto de origen, Gerona.

Los puntos que tenían marcados para la recogida de material en esta ocasión eran de Vegadeo, comarca de Oscos, zona de San Tirso de Abres e incluso alguna de Lugo. Por todo ello, se procedió a la detención de los ocupantes de la furgoneta, tres varones de 23, 31 y 32 años, vecinos de Gerona, según ha informado la Guardia Civil.