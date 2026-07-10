Guía del Festival de la Sidra de Nava: horarios del día grande, tren sidreru y pruebas gratis

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OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XLIX Festival de la Sidra de Nava encara a partir de este viernes sus jornadas principales después de tres días de celebraciones previas. El programa del viernes 10 al lunes 13, incluye degustaciones de sidra con llagares invitados, la gran final del concurso a la mejor sidra natural elaborada en Asturias y actividades culturales que se extenderán hasta el próximo lunes.

Las actividades de este viernes comenzaron a las 12.00 horas con la semifinal del concurso a la mejor sidra natural elaborada en Asturias y en Nava en el Llagar de Sorribes. Para la tarde, la organización ha organizado el certamen de dibujo urbano 'SidrArte' en la plaza Manuel Uría a las 16.30 horas, seguido del concurso infantil de dibujo de vasos de sidra y de diversas actuaciones folclóricas musicales.

La jornada del sábado, el día grande del Festival, comenzará a las 12.00 horas con la gran final del concurso a la mejor sidra natural en los soportales del Ayuntamiento. De forma simultánea, la plaza Manuel Uría acogerá una degustación de sidra de los llagares invitados de Siero y Villaviciosa --Cortina, Quelo y Muñiz--, que precederá al acto de hermanamiento de las sidras de Asturias y al tradicional 'Bautizu Sidreru' para los niños nacidos en el último año.

Asimismo, a las 17.00 horas se ofrecerá una degustación gratuita de bonito del norte a la sidra en colaboración con la Organización de Productores Artesanales del Principado (Opasturias).

Los actos institucionales se iniciarán a las 20.00 horas con la entrega de premios desde el balcón del Ayuntamiento y el pregón oficial, que este año correrá a cargo de las hermanas Laura y Susana Ovín Ania, campeonas de Asturias de escanciado. Al finalizar, se lanzará el chupinazo que dará comienzo a la ruta de la sidra por las calles de la localidad.

CONCURSO DE ESCANCIADORES

El domingo tendrá lugar el XXXIX Concurso Internacional de Escanciadores de Sidra a las 11.00 horas en los soportales consistoriales, donde se subastará una caja del llagar ganador de esta edición.

Los asistentes también podrán realizar recorridos en el denominado 'Tren Sidreru' y participar en la tradicional comida en la calle.

El festival concluirá el lunes 13 de julio a partir de las 17.00 horas en la plaza Manuel Uría con una programación infantil que incluirá música, hinchables y la fiesta de la espuma.

DÍAS PREVIOS

El festival comenzó el martes, con la primera preselección del concurso a la mejor sidra natural elaborada en Asturias y en Nava. también se inauguró la exposición de obras participantes en el concurso del Cartel Anunciador del festival de la sidra en el Museo de la Sidra.

El miércoles tuvo lugar la final del concurso a las mejores sidras de nueva expresión y derivados de la manzana elaborados en Asturias en el Llagar de Sorribes.

El jueves se celebró la segunda preselección del concurso a la mejor sidra natural elaborada en el Principado de Asturias y en Nava, además de una 'Muestra de Cancios de Chigre' en las sidrerías de Nava con el 'Coro Samartino', 'Los Ñerbatos' y 'Tertulia Peña Careses'.