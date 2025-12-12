Gutiérrez defiende que su presupuesto pretende "garantizar" cultura y deporte como "bienes esenciales"

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en comisión - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha defendido este viernes que las cuentas de su departamento pretenden "garantizar" la cultura y el deporte como "bienes esenciales". "Son políticas hechas por y para las personas que responden a una estrategia que empezó en 2019 y que va a seguir más allá del 2026", ha asegurado.

Gutiérrez ha comparecido este viernes en la Comisión de Hacienda del parlamento asturiano, donde ha detallado el presupuesto de su consejería para 2026. Estas cuentas, ha dicho, responden a "un proyecto político sólido" que cree en la cultura, la actividad física y el deporte. La única garantía para llevar a cabo estas políticas, ha dicho, es a través de la negociación presupuestaria, por lo que ha pedido el apoyo de la cámara para las cuentas de 2026. "Creo que en la propuesta que les presentamos hay muchas y poderosas razones para hacerlo, y una motivación irrenunciable, que es mejorar la vida y el futuro de nuestra sociedad", ha dicho.

El proyecto de presupuestos de su departamento para 2026 asciende a más de 70 millones, siete más que en el ejercicio anterior. "Estos presupuestos son la traducción económica de una política que sitúa a las personas en el centro y mide su éxito por la capacidad de llegar a cada concejo, a cada creadora, a cada club y a cada familia", ha afirmado la consejera.

Gutiérrez se ha pronunciado sobre la futura 'Ley de Cultura y Identidá d'Asturies', una norma que garantizará los derechos culturales de la ciudadanía sobre tres pilares: el derecho a crear, a participar y a acceder. El texto legal, que la consejería prevé presentar "próximamente", estructurará el sistema público de cultura y reforzará la protección del patrimonio material e inmaterial, para que "todas las personas, con independencia de su lugar de residencia o situación, puedan disfrutar de una oferta cultural amplia, plural y de calidad".

La consejera ha avanzado que se celebrará por primera vez en Asturias el Festival de Máscara Ibérica, que pondrá en valor estas representaciones como Bien de Interés Cultural, junto al teatro popular, las danzas tradicionales y la cultura de la gaita.

Además, se crean nuevas líneas de ayuda a las escuelas de música tradicional, dotadas con 200.000 euros, a las que podrán optar tanto las de titularidad municipal como las que están impulsadas por asociaciones, todas ellas esenciales para transmitir el legado cultural a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, se refuerzan los circuitos culturales vinculados al sector tradicional y se crea uno nuevo dedicado a la cultura sidrera con una partida de 100.000 euros.

3,2 MILLONES PARA POLÍTICA LLINGÜÍSTICA

El área de Política Llingüística contará con 3,2 millones, un 86% más que en 2019. Entre las acciones más destacadas anunciadas por Vanessa Gutiérrez está la puesta en marcha una estrategia "específica" para el asturiano y el eonaviego para "seguir trabajando a favor de los derechos llingüísticos de los hablantes de las lenguas propias".

Asimismo, se va a potenciar los servicios de normalización, con un incremento del 20% consolidándolos como "agentes dinamizadores en los concejos". Se reforzarán los servicios de normalización en 36 concejos, que abarcan casi el 60% de la población asturiana, y se ampliará el programa formativo Falamos, que ya supera el millar de inscripciones en cursos en línea. Además, se destinan por primera vez 50.000 euros a la Rede de Normalización Llingüística y otros 20.000 a la Fiesta de la Oficialidá de Bimenes.

La normalización de las lenguas propias también avanza en el ámbito empresarial. El presupuesto de 390.000 euros consolida las ayudas a empresas y sectores estratégicos como el editorial y los medios de comunicación, y en 2026 se entregarán por primera vez los Premios Alfaya, que reconocerán a compañías comprometidas con el uso del asturiano y el eonaviego. Además, se mantendrán espacios de encuentro como el Reguerada Fest y el Xuntoiro, que fomentan la visibilidad y el uso real de las lenguas en la vida económica y cultural.