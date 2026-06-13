Gutiérrez destaca la obra de Iris Pérez Trancho por su dimensión de autoconocimiento y reivindicación personal

La consejera Consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutierrez en la presentación libro ganador del Premio 'Máximo Fuertes Acevedo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha destacado este sábado el carácter "singular" del Premio 'Máximo Fuertes Acevedo', al tratarse de un galardón dedicado al ensayo, un género que ha definido como diverso y abierto a múltiples enfoques y voces.

Durante la presentación del libro ganador de esta edición, Gutiérrez ha señalado que "cada voz que se descubre suele ser una gran ayalga" (algo valioso, en asturiano) dentro de un género que combina "sabiduría y la manera de transmitir de una persona".

En relación con la obra presentada, de Iris Pérez Trancho, la consejera ha subrayado su carácter "muy singular" y ha apuntado que el ensayo invita a "abrir la mente" por la propia naturaleza del género.

Ha descrito el libro como "un pequeño y maravilloso manual de botánica" construido desde una perspectiva íntima, que aborda la relación de la autora con el territorio, la casa y la botánica, así como una dimensión de autoconocimiento y de reivindicación personal como mujer en un momento determinado.

Gutiérrez ha valorado tanto el género como la obra presentada como "muy interesantes".