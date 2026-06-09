Gutiérrez rechaza las acusaciones del PP sobre la gestión del Niemeyer y le reta a ir a los tribunales

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OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha defendido este martes en sede parlamentaria la gestión de la Fundación del Centro Niemeyer, que ha recordado no es "una fundación pública" y por lo tanto también la regulación puede presentar en un momento determinadas discrepancias interpretativas. Así, ante las acusaciones del diputado del PP, José Luis Costillas, ha negado que ella obstaculizase ningún tipo de análisis sobre dicha gestión

"Si usted quiere ir a los tribunales vaya, pero mire también el tipo de acusaciones que hace, y mire también si es ejemplar la gestión que usted hizo cuando tuvo responsabilidades al respecto. De ninguna la Dirección General, teniendo conocimiento, va a permitir que se cometa ninguna irregularidad, cuanto menos ninguna ilegalidad, bajo ningún concepto, con lo cual no pienso consentir ni una sola insinuación a ese respecto, porque lo mismo que a usted no le gustaría que lo insinuasen o que hicieran acusaciones, no las haga usted gratuitamente", replicó la consejera a Costillas.

En este sentido ha recordado que hace ya más de un año, antes incluso de las recomendaciones del informe de la Sindicatura de Cuantas, la Consejería, se aclararon esas discrepancias se adoptaron las medidas convenientes y se está operando de otra manera.

Así ha manifestado que agradecen las observaciones de la Sindicatura y añadió que no sólo es que las mismas se vayan a seguir sino que ya se estaban siguiendo.

"Voy a obviar las acusaciones tan graves que usted hace y fuera completamente del lugar, porque creo que usted mismo ya es bastante consciente de las exageraciones y el atrevimiento de esas exposiciones", indicó la consejera tras escuchar las acusaciones del diputado del PP, José Luis Costillas, encargado de interpelar a Gutiérrez.

Ha recordado la consejera que estamos ante una fundación privada que forma parte del sector público, pero que no hay ya administración pública y tampoco poder adjudicador y eso da "un marco normativo particular".

Vanessa Gutiérrez ha lamentado que el diputado del PP ataque continuamente al Centro Niemeyer con acusaciones "grandilocuentes e hiperbólicas, en cualquier cuestión que afecte al mismo" y ha indicado que "es una lástima que tenga que recurrir a ese tipo de acusaciones tan graves intentando buscar el foco".

El diputado del PP, José Luis Costillas ha indicado que la gestión del Niemeyer es "un auténtico desastre, o más que un auténtico desastre, podríamos decir cuya gestión es un auténtico escándalo" y se ha referido al último informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la contratación y sobre la legalidad de la misma.

Ha incidido el diputado 'popular' en que el Centro Cultural Niemeyer ha decidido por sí, entiende que la consejera y el director gerente, que no van a hacer pliegos de cáusulas técnicas y administrativas en las contrataciones.

Ha destacado que los contratos se han realizado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Costillas ha sido muy crítico con la consejera de Cultura a la que ha acusado de "consentir la tramitación irregular de los contratos". "No solo consintió, es que usted cooperó en la tramitación irregular de estos contratos y es que usted se negó a que se investigase la tramitación irregular de los mismos".

"Ustedes han convertido el Centro Cultural en un auténtico chiringuito que da contratos a dedo a determinadas personas y que no les impone los más mínimos requisitos de control porque se han encargado de eliminar esos requisitos del control al eliminar las cláusulas de todo contrato, que es una condición esencial en cualquier tipo de contrato, unas cláusulas que digan lo que tiene que hacerse", dijo Costillas.