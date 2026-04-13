Hallan el cuerpo sin vida de un hombre al que se buscaba en las inmediaciones del Cabo Vidio (Cudillero)

Rastreo en Cudillero. - SEPA

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han localizado este el cuerpo sin vida de un hombre cuya desaparición había sido denunciada este mediodía por su familia tras no presentarse en su puesto de trabajo.

Según ha informado el SEPA, la Guardia Civil localizó previamente el vehículo del desaparecido en las inmediaciones de Cabo Vidio, en el concejo de Cudillero, lo que motivó la activación de un dispositivo de búsqueda en la zona.

El operativo, coordinado por el jefe de zona del Noroccidente de Bomberos de Asturias, ha movilizado efectivos del parque de Valdés, la Unidad de Drones, la Unidad Canina, el Grupo de Rescate con helicóptero multifunción y equipos de respuesta inmediata de Cruz Roja en su vertiente acuática y psicosocial.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso a las 13.01 horas, cuando un familiar alertó de que el hombre llevaba desaparecido unas 48 horas y no se tenía constancia de su paradero.

Posteriormente, a las 14.03 horas, la Guardia Civil informó de la localización del vehículo en las inmediaciones de Cabo Vidio, tras lo que se activó el dispositivo de rastreo.

Finalmente, la aeronave del Grupo de Rescate del SEPA localizó al hombre en un pedrero al oeste de Cabo Vidio. Tras la confirmación del médico-rescatador de su fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a una zona segura para evitar que fuese arrastrado por el mar, a la espera de las autorizaciones correspondientes para su evacuación.