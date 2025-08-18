Un helicóptero de Navarra se incorpora a las tareas de extinción de los incendios en Asturias

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, ha informado este lunes de la incorporación de un nuevo helicóptero procedente de Navarra para apoyar las labores de extinción de incendios forestales en la región. "Ahora mismo los medios aéreos pueden trabajar bien y nos van a permitir apoyar muy bien a los equipos de tierra", ha explicado Calvo en unas declaraciones en Cangas del Narcea.

El responsable autonómico ha destacado el importante despliegue de efectivos que se mantiene en el territorio para combatir los focos activos. "Tenemos un despliegue muy importante con bomberos, agentes, vecinos, empresas cooperativas forestales, la UME y las BRIF, que tienen mucho trabajo por delante", ha señalado, subrayando que la situación actual es "mucho más favorable" que en días anteriores.

Calvo ha manifestado su preocupación por los focos que pueden surgir desde el exterior, como el incendio de Cabonedo en San Felis, Tineo, que pudieron controlar en pocas horas. "No dependemos solo de nosotros mismos y lo que viene de fuera es preocupante", ha reconocido el consejero, quien mantiene especial atención en el incendio de Posada de Valdeón.

El consejero ha mostrado su esperanza en que se concentren medios en León para controlar el incendio de Posada de Valdeón, que considera de "dimensiones enormes" y con "una afección a la población tremenda". "Está en las puertas de Picos de Europa y entendemos que es patrimonio de las tres comunidades que gestionamos el parque", ha explicado.

Alejandro Calvo ha valorado la capacidad de respuesta de los diferentes equipos de emergencia, destacando especialmente el trabajo conjunto de todas las administraciones y colectivos implicados en la extinción de los incendios forestales en Asturias.