El helicóptero del SEPA rescata a dos montañeros en Cabrales, uno de ellos evacuado al HUCA tras una caída

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han rescatado a dos varones en sendos rescates independientes en Cabrales, uno de ellos evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con politraumatismos tras sufrir una caída, según ha informado el SEPA.

En el primer rescate, activado a las 15:56 horas tras recibir el Centro de Coordinación de Emergencias un mensaje a través del sistema de posicionamiento global Garmin, un varón se había perdido al confundirse de track en la zona norte del Pico Cortés.

Según explica el SEPA, el viento que soplaba en la zona impidió el acceso directo de la aeronave, por lo que un rescatador accedió caminando hasta el afectado mientras el helicóptero repostaba en Cangas de Onís. Rescatador y afectado lograron llegar caminando a un punto donde fueron recogidos por el resto del equipo. El varón estaba ileso y fue dejado en la Vega de Sotres.

El segundo rescate se activó a las 17:54 horas, cuando el guarda del refugio del Urriellu alertó de que un varón había sufrido una caída en la zona del Jou de los Boches y estaba herido. De nuevo el viento y la meteorología dificultaron el acceso de la aeronave, por lo que un bombero-rescatador y el médico-rescatador accedieron caminando hasta el herido.

Tras ser atendido in situ, los efectivos portearon al afectado hasta un punto accesible para el helicóptero, desde donde fue trasladado al HUCA. El varón presentaba politraumatismos producidos al parecer por una caída mientras caminaba.